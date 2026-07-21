PAPARACO! ODMAH UHVAĆENA U MAŠINU! Delićki roditelji očitali bukvicu, savetovali joj da ostavi Bebicu nakon što su se sa njim žestoko sukobili u superfinalnoj noći! (FOTO+VIDEO)

Odmah je suočili sa svojim oštrim stavovima po pitanju njene veze sa Bebicom!

Teodora Delić napustila je velelepno imanje kao trinaestoplasirana, u studiju u Šimanovcima dočekali su je roditelji.

Odmah nakon što je završila sa intervjuima, Teodora se izolovala sa svojim roditeljima i počela da razgovara o svojoj budućnosti sa Bebicom.

Njeni su je odmah uhvatili u mašinu i poćeli da joj savetuju da ostavi Bebicu po svaku cenu.

Teodorina majka se sa Bebicom žestoko suočila u superfinalu

- Danas je dan kada su lepe stvari, ne bih pričala o pokojnicima. Ne želim ni da ga pominjem, a ni da ga vidim. On je vaskrso i došao je da maltretira moju ćerku. Šaljem ga kod njegovih ćerki, a moju ćerku ćeda ostavi za vek i vekova. Moja ćerka će morati da bira između nas i ovog monstruma - rekla je Slavica.

- Teodora će razgovarati s njima, mene ovo ne zanima - rekao je Bebica.

- Teodora te tri godine pokrivala, klošaru raspali - rekla je Slavica.

- On kaže da će Teodora nama objasniti, ali mi smo sve već videli tako da ćemo mi maloo bolje njoj da objasnimo - rekao je Teodorin otac.

- Moju ćerku ćeš ostaviti za vek i vekova, iščupaću ti grkljan. Ona te rešila, nikad je više nećeš videti gade, skotu, marš iz njenog života - rekla je Slavica.

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Autor: Pink.rs