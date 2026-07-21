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Erupcija emocija! Luka plače kao kiša u Tamarinom zagrljaju, zahvaljuje joj što je bila najveća podrška trudnoj Aniti i njemu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ne može da obuzda emocije.

Luka Vujović pao je u zagrljaj najbolje drugarice svoje trudne devojke Anite Stanojlović, te se rasplakao. Nije mogao da sakrije zahvalnost što ih je životom branila sve prethodne mesece.

- Ovo je moj zet šta god pričali - rekla je Tamara.

Foto: Pink.rs

- Bila je uz majku mog deteta, uz moju majku. pomenuta je milion puta, osuđivana je. Sita, upala ti Tamarina pita. Ljudi, popio sam, nisam pio tri meseca, srećan sam.

Luka je potom ponovio kako će se zvati njegova i Anitina ćerka.

Foto: Pink.rs

- Nia Aleksija, ja sam već rekao - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić

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