Mnogo mi je nedostajala! Janjuš spreman da provede noć sa Vanjom, a o Aneli i Kačavendi nije želeo ni reč da kaže! (VIDEO)

Jedva dočekao da se vrati u realnost.

Marko Janjušević Janjuš zauzeo je 9. mesto u superfinalu Elite 9. On je kratko prokomentarisao svoj plasman, pa je otkrio koga će prvo pozvati kad uključi telefon.

-Ne znam ni koje je mesto, bitno je da sam izašao. Presrećan sam. Sad palim telefon, ćerka mi najverovatnije spava, a nju bih pozvao, ili moju majku. Ranom zorom ću ih pozvati.

Na pitanje da li mu je nedostajala Vanja Živić bio je jasan.

- Mnogo, jako mi je lep bio period sa njom. Drago mi je da sam je upoznao i da je sve u redu. Dosta se razlikuje od drugih devojaka. O Mileni Kačavendi nije želeo da govori, ali je otkrio da li će noć provesti sa Vanjom.

- Verovatno, pošto ne mogu da odem kod mojih jer je kasno.

Ukoliko njegova bivša Aneli Ahmić osvoji prvo mesto neće joj čestitati.

- Nikome ne bih čestitao, ne interesuju me.

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Autor: A.Anđić