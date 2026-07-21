NEZAPAMĆENI REZULTATI GLEDANOSTI! TV Pink na tronu, spektakularno superfinale ELITE 9 cela nacija prati bez daha! (FOTO)

Nikad veća gledanost!

Milionski auditorijum večeras je uz kanal televizije Pink, a cela nacija bez daha prati sva dešavanja na najpoznatijem imanju u regionu i željno iščekuje momenat kada će biti proglašen pobednik.

Naime, televizija Pink ubedljivo je najgledanija, čak i kada se saberu sve ostale televizije, a trenutni udeo u gledanosti ružičaste televizije iznosi čak 33.2.

Posle punih deset meseci neizvesnosti, velikih emocija, burnih sukoba, neočekivanih prijateljstava, ljubavnih brodoloma, spektakularnih obrta i trenutaka koji su mesecima bili glavna tema u javnosti, došao je trenutak koji svi željno iščekuju - spektakularno superfinale najgledanijeg rijalitija u regionu, "Elita 9".

Tokom proteklih deset meseci, učesnici su svakodnevno bili u žiži interesovanja gledalaca, medija i društvenih mreža. Svaki njihov potez pomno se pratio, svaka svađa, pomirenje, ljubavna priča ili sukob izazivali su lavinu komentara, dok je "Elita 9" iz nedelje u nedelju potvrđivala status apsolutnog televizijskog fenomena i obarala rekorde gledanosti.

Sada je došao trenutak istine. Od ponedeljka su otvorene telefonske linije za glasanje za pobednika, a upravo glasovi publike odlučiće ko će poneti laskavu titulu pobednika "Elite 9". Zato je važno da svi verni gledaoci daju podršku svojim favoritima, jer upravo njihov glas može napraviti ključnu razliku u samoj završnici ovog spektakla.

Nakon deset meseci iscrpljujuće borbe, velikih životnih iskušenja, smeha, suza, razočaranja, pobeda i poraza, milioni gledalaca TV Pink odlučiće ko je ostavio najjači utisak i zasluženo poneo pobedničku krunu.

Autor: M.K.