Filip Đukić zauzeo je 6. mesto u velikom superfinalu! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević i voditeljka Ana Radulović ove noći bili su sa takmičarima na Rajskom ostrvu i pričali o dešavanjima mesecima iza nas.
Kako je napravljen novi presek u spektakularnom superfinalu, došlo je vreme i da voditelji saopšte ko je zauzeo 6. mesto i izgubio u trci za glavnu nagradu od 100.000 evra.
- Anita je ugrožena - rekao je Milan.
- Pravda je večeras zadovoljena, volela bih da nastavim da gazim dalje - rekla je Anita.
- Filip Đukić je takođe ugrožen - rekao je Milan.
- Kao i Ivan Marinković - rekla je Ana.
- Može Anita da sedne - rekao je Milan.
- Ivan može da sedne jer Filip napušta rijaliti - rekla je Ana.
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Autor: N.P.