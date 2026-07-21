Filip Đukić zauzeo je 6. mesto u velikom superfinalu! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević i voditeljka Ana Radulović ove noći bili su sa takmičarima na Rajskom ostrvu i pričali o dešavanjima mesecima iza nas.

Kako je napravljen novi presek u spektakularnom superfinalu, došlo je vreme i da voditelji saopšte ko je zauzeo 6. mesto i izgubio u trci za glavnu nagradu od 100.000 evra.

- Anita je ugrožena - rekao je Milan.

- Pravda je večeras zadovoljena, volela bih da nastavim da gazim dalje - rekla je Anita.

- Filip Đukić je takođe ugrožen - rekao je Milan.

- Kao i Ivan Marinković - rekla je Ana.

- Može Anita da sedne - rekao je Milan.

- Ivan može da sedne jer Filip napušta rijaliti - rekla je Ana.

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Autor: N.P.