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Ivan Marinković zauzeo je 4. mesto u superfinalu Elite! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Milan Milošević i voditeljka Ana Radulović ove noći bili su sa takmičarima na Rajskom ostrvu i pričali o dešavanjima mesecima iza nas.

Kako je napravljen novi presek u spektakularnom superfinalu, došlo je vreme i da voditelji saopšte ko je zauzeo 4. mesto i izgubio u trci za glavnu nagradu od 100.000 evra.

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- Ivan i Stanija su ugroženi - rekla je Ana.

- Sada je sve moguće - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Voleo bih da napustim rijaliti sada i da ostanu njih tri - rekao je Ivan.

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- Ostaju tri lepotice, a ti napuštaš rijaliti - rekla je Ana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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