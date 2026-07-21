STANIJA DOBROJEVIĆ JE POBEDNIK ELITE 9: Publika je rekla svoje! (VIDEO)

Posle više od 310 dana života pred kamerama, na hiljade sati programa, brojnih izazova, emotivnih trenutaka, ljubavi, sukoba, prijateljstava i preokreta, došao je trenutak koji je publika sa nestrpljenjem čekala, proglašenje pobednika "Elite 9". Deveta sezona počela je 13. septembra 2025. godine, a veliko superfinale održano je 20. jula 2026. godine, čime je stavljena tačka na jednu od najdužih i najuzbudljivijih sezona rijalitija.

Tokom dugih deset meseci borbe, kroz Belu kuću prošli su brojni učesnici, a samo najistrajniji uspeli su da dođu do same završnice. Finalisti su prolazili kroz različite faze takmičenja , od trenutaka sreće i smeha, preko suza i teških odluka, pa sve do poslednje večeri kada je publika imala poslednju reč.

Za sam vrh i pobednički pehar borbu su vodile Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić, koje su u završnici ostale kao poslednje dve takmičarke u trci za titulu šampionke devete sezone.

Njihov put kroz "Elitu 9" obeležili su brojni događaji, emotivne priče, izazovi i trenuci koji su mesecima privlačili pažnju javnosti. Svaka od njih imala je svoju priču, svoju podršku publike i svoje trenutke koji su ih doveli do same završnice.

Nakon poslednjeg preseka glasova, voditelji su saopštili odluku publike i otkrili ko je osvojio najveći broj glasova i poneo laskavu titulu pobednika "Elite 9".

- Jedna takmičarka ima 36 posto vaših glasova, druga ima 32 posto vaših glasova, a pobednica Elite 9 je Stanija Dobrojević - saopštila je Dušica.

Devet meseci ispunjenih emocijama, tenzijom, preokretima i nezaboravnim trenucima dobilo je svoj epilog, a jedna osoba ispisala je svoje ime u istoriji najgledanijeg rijaliti formata na Balkanu.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.