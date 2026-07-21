AKTUELNO

Domaći

STANIJA DOBROJEVIĆ JE POBEDNIK ELITE 9: Publika je rekla svoje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Posle više od 310 dana života pred kamerama, na hiljade sati programa, brojnih izazova, emotivnih trenutaka, ljubavi, sukoba, prijateljstava i preokreta, došao je trenutak koji je publika sa nestrpljenjem čekala, proglašenje pobednika "Elite 9". Deveta sezona počela je 13. septembra 2025. godine, a veliko superfinale održano je 20. jula 2026. godine, čime je stavljena tačka na jednu od najdužih i najuzbudljivijih sezona rijalitija.

Tokom dugih deset meseci borbe, kroz Belu kuću prošli su brojni učesnici, a samo najistrajniji uspeli su da dođu do same završnice. Finalisti su prolazili kroz različite faze takmičenja , od trenutaka sreće i smeha, preko suza i teških odluka, pa sve do poslednje večeri kada je publika imala poslednju reč.

Za sam vrh i pobednički pehar borbu su vodile Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić, koje su u završnici ostale kao poslednje dve takmičarke u trci za titulu šampionke devete sezone.

Foto: TV Pink Printscreen

Njihov put kroz "Elitu 9" obeležili su brojni događaji, emotivne priče, izazovi i trenuci koji su mesecima privlačili pažnju javnosti. Svaka od njih imala je svoju priču, svoju podršku publike i svoje trenutke koji su ih doveli do same završnice.

Nakon poslednjeg preseka glasova, voditelji su saopštili odluku publike i otkrili ko je osvojio najveći broj glasova i poneo laskavu titulu pobednika "Elite 9".

- Jedna takmičarka ima 36 posto vaših glasova, druga ima 32 posto vaših glasova, a pobednica Elite 9 je Stanija Dobrojević - saopštila je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

Devet meseci ispunjenih emocijama, tenzijom, preokretima i nezaboravnim trenucima dobilo je svoj epilog, a jedna osoba ispisala je svoje ime u istoriji najgledanijeg rijaliti formata na Balkanu.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Stanija Dobrojević

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

GLASAJTE ZA SVOG FAVORITA! Večeras je SUPERFINALE Elite 9, a evo kako možete da izaberete pobednika (FOTO)

Domaći

GLASAJTE ZA POBEDNIKA ELITE 9! Poslednje finalno izbacivanje večeras u 22h, spektakularno superfinale SUTRA U 21h uživo na Pinku!

Domaći

Aneli ili Stanija? Stigle u studio tik pred proglašenje! Za nekoliko trenutaka saznaćemo koja će poneti laskavu titulu pobednice Elite 9! (VIDEO)

Domaći

SPREMITE SE, GOREĆE BALKAN! Nakon deset meseci kucnuo je čas da se svedu računi: Spektakularno SUPERFINALE ELITE 9 VEČERAS UŽIVO na Pinku od 21h

Domaći

TOTALNA DOMINACIJA: Elita 9 oborila sve moguće rekorde, goreli Instagram, TikTok i Jutjub! (VIDEO)

Domaći

UŽIVO IZ ŠIMANOVACA! Dušica Jakovljević tik pred početak SUPERFINALA: Večeras dajemo svaki atomom snage i obaramo sve rekorde