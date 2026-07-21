AKTUELNO

Domaći

Trubači, šampanjac, čist luksuz: Počelo veliko slavlje na Rajskom ostrvu, Stanija i Aneli nikad ushićenije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mnogi gledaoci čekali su ovaj momenat mesecima iza nas!

Kako je otkucao 310. dan u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'', tenzija među takmičarima bila je nikad veća i u samom superfinalu desili su se šok preokreti kakvim se malo ko nadao.

pročitajte još

Matorinom burmom dičila se svima, sad Luku u krevet prima: Toša prozivkama razbesneo Anitu, ovo joj se nije dopalo! (VIDEO)

Obzirom da su Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić ostale na Rajskom ostrvu i da će se njih dve boriti za prvo mesto, one su imale priliku da osete čari čistog luksuza. Naime, gondola puna trbuča uputila se ka Rajskom ostrvu dok je voditelj Milan Milošević otvorio šampanjac i počastio Staniju, Aneli, ali i Anu Radulović.

Foto: TV Pink Printscreen

Čini se da nikada nije bilo ovako gusto u samom vrhu superfinala, a tenzija se osećala i preko ekrana, iako su obe takmičarke pokušavale to da prikriju osmehom.

pročitajte još

Davao je pare za Majami priču, ostavio Aneli i dete... Alibaba dobio svoje stihove od Toše, ovakvu numeru o sebi nije mogao ni da sanja! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević takođe je i obavestio gledaoce da su linije za glasanje završene, te će se za svega par minuta i saznati ko će odneti nagradu od 100.000 evra i dobiti titulu pobednika ''Elite 9''.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

#ANELI AHMIĆ

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Stanija Dobrojević

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

PAPARACO! TIGAR STIGAO KOD JOVANE JEREMIĆ NA PINK: Uskoro će se suočiti pred milionskim auditorijumom, pogledajte šta rade pred njegovo gostovanje u j

Domaći

Bukti nikad skandalozniji rat ljutih suparnica: Maja i Stanija se žestoko isprozivale, uvrede pljušte kao lude! (VIDEO)

Domaći

NASTAVILI SA PRLJAVIM VEŠOM: Aneli ne štedi Asmina, poručila mu da će za starateljstvo boriti na sudu, on šokirao stavom: Moja ćerka neće upoznati moj

Zadruga

Stanija ili Boginja? Apolon sa Zvezdare konačno progovorio, pred svima izabrao između njih dve! (VIDEO)

Domaći

Nikad veći muk u Beloj kući: Sofija i Milica oči u oči, Janićijevićeva konačno skupila hrabrosti da joj odgovori na pitanja! (VIDEO)

Zadruga

ANELI MALI, SANDRI VELIKI BUDŽET: Luka totalno šokirao na samom početku podele, pa PO PRVI PUT bez uvijanja progovorio o svojim emocijama! (VIDEO)