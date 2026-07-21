Trubači, šampanjac, čist luksuz: Počelo veliko slavlje na Rajskom ostrvu, Stanija i Aneli nikad ushićenije! (VIDEO)

Mnogi gledaoci čekali su ovaj momenat mesecima iza nas!

Kako je otkucao 310. dan u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'', tenzija među takmičarima bila je nikad veća i u samom superfinalu desili su se šok preokreti kakvim se malo ko nadao.

Obzirom da su Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić ostale na Rajskom ostrvu i da će se njih dve boriti za prvo mesto, one su imale priliku da osete čari čistog luksuza. Naime, gondola puna trbuča uputila se ka Rajskom ostrvu dok je voditelj Milan Milošević otvorio šampanjac i počastio Staniju, Aneli, ali i Anu Radulović.

Čini se da nikada nije bilo ovako gusto u samom vrhu superfinala, a tenzija se osećala i preko ekrana, iako su obe takmičarke pokušavale to da prikriju osmehom.

Voditelj Milan Milošević takođe je i obavestio gledaoce da su linije za glasanje završene, te će se za svega par minuta i saznati ko će odneti nagradu od 100.000 evra i dobiti titulu pobednika ''Elite 9''.

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Autor: N.P.