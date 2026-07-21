Aneli ili Stanija? Stigle u studio tik pred proglašenje! Za nekoliko trenutaka saznaćemo koja će poneti laskavu titulu pobednice Elite 9! (VIDEO)

Nakon više od 310 dana borbe, emocija, preokreta i svega onoga što je obeležilo devetu sezonu "Elite", došao je trenutak koji su svi sa nestrpljenjem čekali. Poslednje dve finalistkinje Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić , zaputile su se ka studiju kako bi saznale koja od njih dve će poneti laskavu titulu pobednice "Elite 9".

Uoči samog proglašenja, Staniju i Aneli ispred studija dočekala je voditeljka Maša Mihailović, koja ih je ispratila u najvažniji trenutak njihove rijaliti avanture.

Po dolasku u studio, finalistkinje su se susrele sa voditeljkom Dušicom Jakovljević, sa kojom su obavile razgovor pred veliko finale i proglašenje. U emotivnoj završnici, njih dve su sumirale svoj put kroz sezonu, prisetile se najvažnijih trenutaka i otkrile utiske nakon meseci provedenih pred kamerama.

Atmosfera je bila ispunjena tenzijom i emocijama, jer je samo nekoliko trenutaka delilo jednu od njih dve od osvajanja pobedničkog pehara i upisivanja imena u istoriju "Elite 9".

Profil Stanije Dobrojević pogledajte OVDE.

Profil Aneli Ahmić pogledajte OVDE.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.