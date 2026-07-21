Nećemo biti u vezi! Đukić izričit, nema ništa od ljubavi sa Aneli, a evo kako je protekao njegov susret sa Biljanom Vujović: Ženu znam 20 godina i NIJE MI NEPRIJATNO! (VIDEO)

Ženama je bio omiljen, muškarci ga nisu toliko simpatisali, a u superfinalu bio je ispred mnogih favorita.

Najveći rijaliti zavodnik i čovek koji je najviše devojaka promenio pred kamerama Filip Đukić, u superfinalu zauzeo je visoko šesto mesto, a onda stao pred kamere našeg portala i podelio svoje prve utiske o svemu.

- Utisci su do j*ja, jedva sam čekao da izađem, jer nije više ovo mesto za mene, realno - rekao je Filip, a onda otkrio šta ga je najviše nerivralo u rijalitiju:

- Ljudi, ljudi nisu više spontani, samo gledaju kako da nekog u*eru, kako nekog da ukanale. Nema te spontanosti koja je bila pre pet, šest godina.

Filipu se odmah javila Jovana pevačica, a on je ubeđen da mu Aneli ovo neće zameriti.

- Neće Aneli ništa reći, pevačica je moja drugarica, ostaje na tome - rekao je Đukić, a onda otkrio šta će biti dalje sa Aneli:

- Da znam, ja bih ti rekao, ali ne znam. Da budemo u vezi, ne, ona je devojka rekla da ne želi nikakve kombinacije, nikakva s*anja, mislim da ćemo ostati u prijateljskom odnosu i to je najbolje.

On je dodao da joj neće u pola noći slati šifru "kababa", što po pesmi Aleksandre Prijović znači neka vrsta kombinacije.

- Ne, znam šta znači kababa. Stvarno mi je draga Aneli, prirasla mi je srcu, ne želim da je nipodaštavam, gotivim je stvarno, želim da budemo prijatelji.

Filip je potom istakao da su se svi smejali kada mu je Luka poručio da su zamenili žene, a onda otkrio kako je protekao njegov susret sa Lukinom majkom Biljanom.

- Svi su se smejali. Ja ženu znam 20 godina, šta god da bi mi rekla, bilo bi suvišno. Nije mi neprijatno, ja znam Biljanu, ona je okej lik, nikad ne bi zamerila, žena je stvarno okej - rekao je Filip i dodao:

- Čekaću Aneli, ali nećemo ići dalje - zaključio je Đukić.

Autor: R.L.