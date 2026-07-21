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HIT PAPARACO! Pale žestoke prozivke iza kamera, Ivan uništio Anđela zbog lošeg plasmana, naslađivao se njegovim bolom, Mustafa prišao da čestita Marinkoviću! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Likovao zbog svog četvrtog mesta, pa Anđelu sipao so na živu ranu.

Sukob Ivana Marinković i Anđela Rankovića nije se završio iako je "Elita 9" završena. Nakon što su obojica napustili superfinale, Ivan kao četvrtoplasirani, a Anđelo na 11. mestu, rat je eskalirao iza kamera.

Foto: TV Pink Printscreen

- Idemo plivanje, gde ćeš da plivaš na Karibima, u jezero, ništa? Je l' si mislio da se provučeš ponovo. Druže, ne možeš. 47 godina, svaki rijaliti, doktor među prvih pet, a ti p*čko među 11 - likovao je Ivan.

Anđelo se samo smeškao na ove prozivke, a onda je Marinkoviću prišao Mustafa Durdžić, Aminov otac, da mu čestita.

- Čestitam Ivane, idemo da pijemo - rekao je Mustafa.

Foto: TV Pink Printscreen

- O Mustafa doktore, ko je doktor rijalitija? A vidi ovog s*savca smrdljivog - nastavio je da se naslađuje Ivan.

Autor: R.L.

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