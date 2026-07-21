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UPRAVO NA TV PINK! INTERVJU SA POBEDNICOM Stanijom Dobrojević! Nakon toga na imanje ulazi Darko Lazić i počinje spektakularna žurka!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Veliki šef tradicionalno organizuje žurku za sve bivše učesnike i milionski auditorijum nakon superfinala, a večeras će gledaoci imati prilike da gledaju i intervju sa Stanijom Dobrojević, pobednicom devete sezone.

Tokom prethodne noći milionski auditorijum televizije Pink uživo je pratio superfinale "Elite 9", a pobedu i ček od 100 hiljada evra odnela je Stanija Dobrojević.

Foto: Pink.rs

Zbog toga će ove večeri voditeljka Dušica Jakovljević obaviti ekskluzivni intervju sa pobednicom, nakon čega sledi spektakularna žurka povodom superfinala.

Foto: Privatna arhiva

Tim povodom na imanje ispred Bele kuće stiže megazvezda Darko Lazić koji će sa svojim bendom prirediti nezaboravni spektakl.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Na bini će mu se nakratko pridružiti i bivša Pinkova zvezdica, atraktivna Ana Bertić koja će svojim nastupom upotpuniti ionako senzacionalni muzički ugođaj kakav priređuje Lazić, ali to nije kraj, na spektakularnoj žurki pevaće i popularna pevačica Lidija Grahovac koja će zajedno sa Anom i Darkom podići atmosferu do vrhunca.

Pre njih atmosferu će zagrejati DJ Deni, a nakon njihovih nastupa publika će moći da sluša pobednika Pinkovih zvezda, Stefana Cekića.

Intervju sa pobednicom i velika tradicionalna žurka održaće se večeras, 21. jula s početkom od 22 časa. Gledaoci će imati priliku da sve isprate i uživo na kanalu televizije Pink!

Autor: R.L.

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