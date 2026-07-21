Večeras od 22 časa na TV Pink INTERVJU SA POBEDNICOM Stanijom Dobrojević! Nakon toga na imanje ulazi Darko Lazić i počinje spektakularna žurka!

Veliki šef tradicionalno organizuje žurku za sve bivše učesnike i milionski auditorijum nakon superfinala, a večeras će gledaoci imati prilike da gledaju i intervju sa Stanijom Dobrojević, pobednicom devete sezone.

Tokom prethodne noći milionski auditorijum televizije Pink uživo je pratio superfinale "Elite 9", a pobedu i ček od 100 hiljada evra odnela je Stanija Dobrojević.

Zbog toga će ove večeri voditeljka Dušica Jakovljević obaviti ekskluzivni intervju sa pobednicom, nakon čega sledi spektakularna žurka povodom superfinala.

Tim povodom na imanje ispred Bele kuće stiže megazvezda Darko Lazić koji će sa svojim bendom prirediti nezaboravni spektakl.

Na bini će mu se nakratko pridružiti i bivša Pinkova zvezdica, atraktivna Ana Bertić koja će svojim nastupom upotpuniti ionako senzacionalni muzički ugođaj kakav priređuje Lazić.

Intervju sa pobednicom i velika tradicionalna žurka održaće se večeras, 21. jula s početkom od 22 časa. Gledaoci će imati priliku da sve isprate i uživo na kanalu televizije Pink!

Autor: R.L.