PINK.RS PAPARACO! Luka Vujović se PRVI PUT pojavio u javnosti nakon napuštanje Elite 9, evo GDE se uputio i da li je Anita bila sa njim (FOTO+VIDEO)

Nakon što je napustio najgledaniji rijaliti na Balkanu 'Elitu 9' bivši učesnik Luka Vujović nije gubio vreme.

Naime, njega je ekipa portala Pink.rs snimila kako ulazi u jedan poznati beogradski kafić kako bi predahnuo od rijaliti atmosfere i sabrao utiske nakon izlaska.

Luka je u lokal stigao u ležernom izdanju i vidno raspoložen, kao da mu je prijalo što je ponovo daleko od kamera koje su ga pratile mesecima.

Ipak, jedna stvar nije mogla da promakne prisutnima.

Mnogi su očekivali da će mu se u kafiću pridružiti trudna verenica Anita Stanojlović, koja bi za nekoliko meseci na svet trebalo da donese njihovu ćerkicu.

Međutim, tokom njegovog boravka u lokalu ona se nije pojavila, što je odmah pokrenulo nagađanja među prisutnima i na društvenim mrežama.

Da li je Anita imala druge obaveze, te odlučila da ostane kod kuće ili postoje problemi u odnosu budućih roditelja, ostaje nam da ispratimo.

Autor: Iva Besarabić