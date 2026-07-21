Stanija se oglasila iz porodičnog doma: Ponosno pokazala POBEDNIČKI TROFEJ, pa se obratila svojim fanovima (FOTO)

Stanija Dobrojević konačno se oglasila nakon završetka "Elite 9" i napuštanja rijalitija. Pobednica je odlučila da se obrati svojim pratiocima na Instagramu emotivnom porukom u kojoj je sumirala sve kroz šta je prošla tokom boravka u rijalitiju.

Nakon četiri meseca borbe, iskušenja, padova i suza, Stanija je poručila da se vraća svom životu sa titulom pobednice.

"Povratak na Instagram. Povratak svom životu. Kao POBEDNICA"“, napisala je ona.

Dobrojevićeva je istakla da joj najveći izazov nije predstavljala borba sa drugima, već ona koju je vodila sama sa sobom.

"Najveću bitku nisam vodila sa drugima. Vodila sam je sa samom sobom", poručila je Stanija, dodajući da se ne želi vraćati na stvari koje su ostale iza nje.

Pobednica "Elite 9" zahvalila se svima koji su joj pružali podršku tokom takmičenja, kao i publici koja joj je svojim glasovima omogućila trijumf.

"Ova pobeda nije samo moja. Ona pripada svima vama koji ste me nosili do prvog mesta", napisala je Stanija.

Posebne reči imala je za svoju porodicu i oca, kojima je posvetila ovu pobedu. Navela je i da ostavlja iza sebe sve ono što ju je bolelo i sputavalo, kao i ljude koji više ne pripadaju njenom životu.

Na kraju objave zahvalila se svima koji su glasali za nju širom sveta, a posebno Srbiji, koja joj je, kako kaže, pružila ogromnu podršku.

"Ovu ljubav i poverenje nosiću zauvek u srcu", poručila je Stanija.

Sudeći po reakcijama njenih fanova, povratak pobednice na Instagram izazvao je veliku pažnju, a mnogi su joj u komentarima čestitali na uspehu i poželeli sreću u novom poglavlju života.

Autor: Iva Besarabić