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U stilu svetske dive: Bojana Barbi zasijala na žurki povodom završetka 'Elite 9', njen stajling sve očarao! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Bojana Barbi, koja je publici ostala upamćena kao jedna od najupečatljivijih učesnica rijalitija „Farma“, pojavila se ove večeri na žurki organizovanoj povodom završetka još jedne uspešne sezone rijalitija „Elita 9“.

Barbi je na događaj stigla vidno raspoložena, privukavši pažnju prisutnih svojim prepoznatljivim stilom i energijom.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Bojana Stanačić, poznatija kao Bojana Barbi, postala je poznata široj javnosti učešćem u „Eliti 8“ i „Farmi“. Posebno se izdvojila tokom boravka na imanju „Farme“, gde je zbog svog temperamenta, iskrenih komentara i emotivnih reakcija često bila u centru dešavanja. Njeni sukobi, ali i prijateljstva sa ostalim učesnicima, bili su među zapaženijim momentima sezone. 

Njeno učešće u „Eliti 8“ takođe nije prošlo nezapaženo. Iako je relativno rano završila svoje takmičenje, ostala je upamćena kao autentična učesnica koja nije skrivala emocije, zbog čega je stekla veliki broj simpatizera. 

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Autor: S.Z.

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