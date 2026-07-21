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'Zapitajte se zbog čega je ušao u vezu sa Aneli' Sandra Obradović nikada žešće UDARILA na Luku, pa otkrila da li je i dalje u kontaktu sa NJEGOVIM OCEM (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Bivša učesnica "Elite 8" Sandra Obradović pojavila se na proslavi nakon superfinala "Elite 9", gde je za Pink.rs otvoreno govorila o Luki, njegovom plasmanu, odnosu sa Aneli, ali i o Mileni Kačavendi i drugim aktuelnim temama iz rijalitija.

Sandra je na samom početku priznala da joj je povratak na mesto održavanja žurke probudio uspomene, ali da je sve emocije prema Luki odavno ostavila iza sebe.

- Naravno da ne osećam ništa. To se izgubilo još u osmici, kada sam i pričala o tome. Apsolutno ništa me ovde ne veže za njega. Više me vežu druženja i neke druge situacije. Na njega uopšte nisam ni pomislila - rekla je Sandra.

Ona se potom osvrnula na veliki jaz u plasmanu između Luke i Aneli, istakavši da ne veruje da je Bajino glasanje presudilo, već da je publika prepoznala Lukine postupke.

- Baš da je Baja išao u toliki ekstrem, ne verujem. Ali zapitajte se zbog čega je Luka ušao u vezu sa Aneli i koji mu je bio krajnji cilj. Sve ono što sam pričala prošle godine pokazalo se. Dobijao je podršku, fan-grupe, poklone, a na kraju je većinu toga izgubio - poručila je ona.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Sandra je otkrila i da je sa Bajom ostala u odličnim odnosima.

- Jesmo u kontaktu s vremena na vreme. Slobodno mogu da kažem da je Baja moj prijatelj, kao i ja njegov - rekla je bivša zadrugarka.

Govoreći o Aneli i njenom drugom mestu u finalu, Sandra smatra da je publika jasno pokazala kome više veruje.

- Ja bih to tako shvatila. Očigledno je da je narod više poverovao Stanijinoj priči, kao i ja dok sam slušala obe strane. Publika je to prepoznala i mislim da je upravo to presudilo - istakla je Sandra.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Dotakla se i odnosa sa Milenom Kačavendom, pa priznala da nije isključeno da između njih dođe do pomirenja.

- Milena je tokom svog učešća rekla da je pogrešila u vezi sa mnom i da želi da me kontaktira kada izađe. Videćemo šta će biti. Neke teške reči između nas nisu pale, ali jesu iznete neke stvari koje nisu bile tačne i koje su mi nanele štetu - rekla je ona.

Sandra nije štedela ni učesnicu koja je bila u centru afere sa Danetom, ocenivši da nije pokazala dovoljno odgovornosti.

- Bože, daleko bilo. Pogotovo njena izjava da to može svakome da se desi. Ne, ne može. Trebalo je da kaže: "Pogrešila sam", a ne da traži opravdanja. To je velika glupost - bila je oštra Sandra.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Na kraju je otkrila kome se najviše raduje nakon završetka "Elite 9".

- Od svih učesnika najviše se radujem Dači. Sa njim sam ostala u odličnim odnosima još iz Osmice i baš mi je drago što je stigao do superfinala. Znam koliko mu je to značilo - zaključila je Sandra.

Autor: Iva Besarabić

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