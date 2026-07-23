VERUJEM U NJIHOVU LJUBAV: Milosava podržala Aneli i Filipa, prokometarisala Stanijinu pobedu, a evo šta kaže za Ivana Marinkovića (VIDEO)

Milosava Pravilović je stigla na večerašnju žurku povodom kraja Elite 9.

Milosava je za Pink.rs komentarisala pobednika Elite, ali i odnos Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

- Aneli je bila moj fovorit, ali mi je drago što je i Stanija pobedila. Zaslužile su obe da pobede - rekla je Milosava pa se osvrnula na pitanje koje je postavila Aneli da se igrala sa Filipom:

- Ja njoj verujem, da bi ona rekla istinu, i ja verujem da tu ima velike ljubavi između njih dvoje. Iskreno ja se plašim Filipa i njegovog društva, da ne okrene emocije, ali on voli nju i verujem da će uspeti.

Milosava je nahvalila Ivana Marinkovića:

- On je ove godine bio najbolji, i ja sam to i rekla. Slavio je kada je Anđelo ispao a ja se radujem što je dogurao do četvrtog mesta. - rekla je Milosava pa je pohvalila i Kačavendu:

- Njoj svaka čast, pametna žena i sposobna je, dala je sve od sebe, i borila se lepo - rekla je Milosava.

Autor: N.B.