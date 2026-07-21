Bivša učesnica Elite se bori godinu dana bori sa karcinomom, a sada se pojavila na žurki povodom kraja Elite 9: Ošišana do glave, ne skida osmeh sa lica (FOTO)

Pevačica i nekadašnja učesnica Elite, Milica Dugalić, pojavila se u Šimanovcima na žurki koja se večeras tamo održava povodom kraja Elite 9.

Ona se više od godinu dana bori sa rakom dojke, a uprkos tome, ne gubi vedar duh po kom je oduvek prepoznatljiva.

Milica se sada pojavila u elegantnoj haljini ne skidajući osmeh sa lica i sve oduševila i pozirala za medije sa osmehom na licu. Milica je nedavno objavila da se godinu dana bori sa karcinomom.

Naime, Milica Dugalić je javno priznala da se već godinu dana bori sa kancerom dojke.

- Ja već godinu dana vodim bitku sa kancerom leve dojke. Ja imam hemioterapiju, završila sam i prvi i drugi ciklus. Sledeće nedelje krećem pola na hemio, pola bioterapiju. Borim se za svoj život. Borim da opstanem i da ostanem, da budem srećna u svojoj porodici, uz svoju ćerku i svoje unuke. Želim da ih vidim dok još malo porastu, dok ne budu adolescenti, da vidim u kom smeru se kreću njihova interesovanja i da ih ja uputim. Verujem da je Bog uz mene jer Bog poštuje i voli pravedne, a ja ću se boriti svojim osmehom i disciplinom da pobedim ovo zlo u meni - rekla nam je Milica, a potom priznala kada je osetila da nešto nije u redu:

- Osetila sam kvržicu sa donje strane leve dojke i onda sam otišla na mamografiju i ona ništa nije pokazala. Onda sam izvršila opet mamografiju, pa opet mamografiju. Onda sam otišla na onkologiju, pa onda su na onkologiji radili ultrazvuk, pa isto ništa nisu pronašli. Nije se videlo. Znate da je jedino fizičko punktiranje toga i pokazalo da se unutar mojih ćelija nalaze kancerogene ćelije i biohemijske analize su pokazale to nešto. I onda sam ja otišla na magnetnu rezonancu. Magnetna rezonanca je pokazala svaku falinku u mom organizmu. Štaviše i da su mi sedmi i osmi pršljen pomereni. Ja sam imala pre 50 godina saobraćajnu nesreću i to se tada to nešto desilo.

Autor: N.B.