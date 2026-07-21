Emotivna ISPOVEST Milice Dugalić o borbi sa OPAKOM BOLEŠĆU! Pojavila se bez PERIKE pred kamerama, pa poslala SNAŽNU PORUKU: Najvažnije je... (FOTO+VIDEO)

Pevačica i bivša učesnica rijalitija Milica Dugalić pojavila se nakon dužeg vremena u javnosti i za Pink.rs otvoreno govorila o najtežem periodu kroz koji prolazi. Milica se već više od godinu dana bori sa karcinomom dojke, ali uprkos svemu ističe da ne gubi veru, osmeh i životnu energiju.

Na početku razgovora priznala je da se oseća dobro i da joj pozitivan stav pomaže da istraje u borbi.

- Ja sam sasvim dobro. Kao što vidite, dobro izgledam i dobro se osećam. Motivacija postoji, ta životna energija me gura napred. Uvek razmišljam o boljem sutra i lepim događajima, a ne o nečemu što bi moglo da se desi. U ovim godinama sve je moguće i zato treba živeti - rekla je Milica.

Govoreći o trenutku kada je saznala za dijagnozu, Milica je otkrila da joj nije bilo lako, ali da nije dozvolila da je strah savlada.

- Ispitivanja su trajala oko sedam meseci dok se konačno nije utvrdilo šta se dešava. Posle biopsije i magnetne rezonance doktor mi je pročitao dijagnozu i rekao: "Gospođo Milice, bolujete od karcinoma leve dojke i levog pazuha". Tog trenutka nisam doživela stres zato što nisam bila svesna težine tih reči, već zato što sam znala da ću se boriti i da ću ga pobediti. Rekla sam sebi: biću disciplinovana, sve ću uraditi kako treba, izdržaću. Mala sam, ali sam jaka i volim život - ispričala je ona.

Milica je istakla da joj mnogo znači kontakt sa ljudima, druženje i pozitivna energija, zbog čega se pojavila i na proslavi nakon završetka rijalitija.

- Moj život su socijalizacija, interakcija i deljenje ljubavi sa ljudima. Ne razmišljam o ljudima koji šire negativnost. Takve ljude odmah osetim i eliminišem iz svog života, jer zao čovek nikada ne može biti dobar čovek - poručila je pevačica.

Ona je poslala snažnu poruku svima koji prolaze kroz sličnu borbu i apelovala na važnost prevencije i pregleda.

- Treba govoriti. Nije sramota biti bolestan, nije sramota imati rak. Rak postoji još od davnina. Kako ćemo se boriti protiv njega i kako će ići lečenje zavisi i od nas. Savremena medicina danas mnogo pruža i može mnogo da uradi. Najvažnije je da čovek kaže sebi: "Mogu ja to". To je ključ - rekla je Milica.

Dodala je da ne treba skrivati emocije i probleme kroz koje prolazimo.

- Zašto ne govoriti o boli ako boli? Zašto ne govoriti o patnji ako patiš? Dok ne govoriš, to ne znači da problem ne postoji. Ja ovo delim sa vašim čitaocima i gledaocima upravo zato da bi neko ko možda ima problem otišao preventivno na pregled. Svaka preventiva je dan više u životu - istakla je ona.

Posebnu pažnju privukla je njena odluka da se prvi put pojavi bez perike i pokaže kako izgleda tokom lečenja. Milica je otkrila da joj je taj trenutak mnogo značio.

- Mnogo mi je značilo što sam došla bez perike. Skinula sam je pre nekoliko dana, a fotografiju sam objavila još dok sam bila na klinici. U međuvremenu se promenila moja svest i rekla sam sebi: "Milice, zbog čega nosiš periku i znojiš se? Budi ono što jesi". Kosa opada i raste, nokti rastu, ali glava, život i želja za životom nose se iznutra - rekla je ona.

Na kraju je uputila snažnu poruku svima koji prolaze kroz težak period.

- Nemojte da se stidite. Nije sramota biti bez kose, nije sramota biti bolestan, nije sramota plakati i podeliti emociju. Sramota je biti loš čovek, prevarant i neko bez morala. Sve ostalo su život i osećanja - zaključila je Milica.

Autor: Iva Besarabić