Nakon što su se slegli prvi utisci posle spektakularnog superfinala, voditeljka Dušica Jakovljević nastavila je razgovor u studiju sa pobednicom "Elite 9", Stanijom Dobrojević, koja je po prvi put nakon velikog trijumfa govorila o svom rijaliti putovanju i svemu što je obeležilo protekle mesece.
U opuštenoj atmosferi, Dušica je podsetila Staniju na najemotivnije, ali i najburnije trenutke koje je doživela tokom boravka u rijalitiju, a pobednica nije krila da joj se utisci još nisu u potpunosti slegli.
Kako je istakla, ulazak u "Elitu 9" za nju je predstavljao veliki izazov, jer je znala da je očekivanja publike prate od prvog dana. Uprkos tome, kaže da je odlučila da ostane dosledna sebi i da se ne prilagođava okolnostima zarad boljeg plasmana.
- Dobro veče, prvo želim Vas Dušice da pozdravim, najbolja ste voditeljka i prelepo izgledate. Stanija, veoma mi je drago jer si pobedila. One koje te vređaju da si babetina, ti izgledaš bolje od njih, koje su mlađe, to moram da kažem - rekla je gledateljka.
- Nemam ni problem da kažem da imam četrdeset godina - rekla je Stanija.
- Maja me je najviše nervirala kad je govorila da je Stanija babetina, a ona bolje izgeda od nje. Presrećna sam jer je Stanija pobedila, ako ne neko to zaslužio, onda je to ona - rekla je gledateljka.
- Mnogo mi je drago kada čujem ovakve uvrede, jer sam mesecima slušala od učesnika najgnusnije uvrede na svoj račun. Naziva te neko svakakavim imenima, a ti znaš na to nisi. Izujedana sam od zlobe i pakosti. Imala sam ja uvek one koji me nisu voleli, da nema tih ljudi, onda nešto ne bi bilo u redu - rekla je Stanija.
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Autor: S.Z.