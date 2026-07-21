Izujedana sam od ljudske zlobe i pakosti: Stanija Dobrojević progovorila o uvredama koje je mesecima trpela od pojedinih učesnika, pa istakla da je nakon toga postala jača! (VIDEO)

Nakon što su se slegli prvi utisci posle spektakularnog superfinala, voditeljka Dušica Jakovljević nastavila je razgovor u studiju sa pobednicom "Elite 9", Stanijom Dobrojević, koja je po prvi put nakon velikog trijumfa govorila o svom rijaliti putovanju i svemu što je obeležilo protekle mesece.

U opuštenoj atmosferi, Dušica je podsetila Staniju na najemotivnije, ali i najburnije trenutke koje je doživela tokom boravka u rijalitiju, a pobednica nije krila da joj se utisci još nisu u potpunosti slegli.

Kako je istakla, ulazak u "Elitu 9" za nju je predstavljao veliki izazov, jer je znala da je očekivanja publike prate od prvog dana. Uprkos tome, kaže da je odlučila da ostane dosledna sebi i da se ne prilagođava okolnostima zarad boljeg plasmana.

- Dobro veče, prvo želim Vas Dušice da pozdravim, najbolja ste voditeljka i prelepo izgledate. Stanija, veoma mi je drago jer si pobedila. One koje te vređaju da si babetina, ti izgledaš bolje od njih, koje su mlađe, to moram da kažem - rekla je gledateljka.

- Nemam ni problem da kažem da imam četrdeset godina - rekla je Stanija.

- Maja me je najviše nervirala kad je govorila da je Stanija babetina, a ona bolje izgeda od nje. Presrećna sam jer je Stanija pobedila, ako ne neko to zaslužio, onda je to ona - rekla je gledateljka.

- Mnogo mi je drago kada čujem ovakve uvrede, jer sam mesecima slušala od učesnika najgnusnije uvrede na svoj račun. Naziva te neko svakakavim imenima, a ti znaš na to nisi. Izujedana sam od zlobe i pakosti. Imala sam ja uvek one koji me nisu voleli, da nema tih ljudi, onda nešto ne bi bilo u redu - rekla je Stanija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.