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ZBOG OVOGA ĆE BITI HAOSA! Taki u tri reči opisao Durdžiće, kako će Maja i Asmin reagovati kada čuju šta je rekao (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, prihvatio je izazov od 30 sekundi za naš portal u kojem je trebalo da u samo tri reči opiše porodicu Durdžić.

Poznat po tome da nema problem da javno iznese svoje mišljenje, Taki nije dugo razmišljao, već je kao iz topa odgovorio.

Foto: Pink.rs

- Monstrumi, lažovi, foliranti - rekao je Taki. 

Njegov odgovor napraviće veliki haos, posebno zbog aktuelne veze Maje Marinković i Asmina Durdžića, koja je poslednjih meseci jedna od najkomentarisanijih tema u javnosti. Taki je i ovog puta ostao dosledan svom stavu, a njegove tri reči sigurno će izazvati brojne reakcije.

Podsetimo, ljubavna priča Maje Marinković i Asmina Durdžića počela je nakon što je Asmin okončao svoju vezu sa Stanijom Dobrojević. Njihov odnos od samog starta izazvao je veliku pažnju javnosti i brojne reakcije, budući da je raskid sa Stanijom bio jedna od najpraćenijih tema u domaćim medijima. Ubrzo nakon toga Asmin i Maja su potvrdili da su zajedno, a iako su se tokom veze suočavali sa brojnim izazovima, raskidima i protivljenjem porodica, više puta su pokazali da ne odustaju jedno od drugog. Njihovo zajedničko pojavljivanje na proslavi povodom završetka "Elite 9" još jednom je potvrdilo da njihova ljubavna priča i dalje traje.

Autor: N.B.

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