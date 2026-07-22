'NE PODRŽAVAM TU VEZU' Taki Marinković nikada iskrenije o odnosu Maje i Asmina, priznao ima li šanse za POMIRENJE sa porodicom Durdžić: To su ljudi koji... (FOTO+VIDEO)

Otac rijaliti učesnice Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, oglasio se nakon burne superfinalne večeri "Elite 9" i otkrio detalje razgovora sa ćerkom nakon njenog odlaska sa Asminom Durdžićem. Taki je priznao da nije zadovoljan njenim izborom, ali da će, kao i uvek, stati uz svoju ćerku.

Na početku razgovora izvinio se što se duže vreme nije oglašavao, a otkrio je i razlog zbog kog je ćutao.

- Dobro veče svim gledaocima televizije Pink i vašem portalu. Žao mi je što se nisam oglašavao poslednja tri-četiri meseca, ali nisam želeo da dajem izjave dok je moja ćerka bila unutra. Uvek kada novi učesnici uđu, unesu se razne informacije i dezinformacije, a Maja je imala mnogo negativnih stvari oko sebe. Hteo sam da je zaštitim - rekao je Taki.

Govoreći o Majinom odnosu sa Asminom Durdžićem, priznao je da njihovu vezu ne podržava.

- Da, Maja je otišla sa Asminom. Danas smo bili zajedno, ali njega nisam video. Ja tu vezu nikako ne podržavam. Videli smo šta se dešavalo za crnim stolom i kakav je njihov odnos bio. To je jedna toksična ljubav. Oni su jedno za drugo, ali bi trebalo na vreme da se razdvoje kako ne bi došlo do nekih neželjenih posledica - rekao je on.

Taki je otkrio i da još nije obavio ozbiljan razgovor sa ćerkom jer smatra da joj je potrebno vreme da se prilagodi životu van rijalitija.

- Maja nije spavala celu noć. Danas se videla i sa majkom i razgovarala sa njom. Nisam želeo odmah da je pritiskam. Ona je osam godina u toj kući, sada je izašla u spoljni svet i tek treba da shvati ko joj je bio prijatelj, a ko neprijatelj - rekao je Marinković.

Na pitanje kako odgovara na kritike da kao otac uvek pronalazi opravdanje za Majine postupke, Taki je imao spreman odgovor.

- Jedno je dete. Ja imam samo nju i uvek ću naći način da je zaštitim, odbranim i sačuvam od svih oluja i vetrova. Grešila je, naravno, ali ovo je rijaliti šou. Maja je osam godina provela u toj kući, osam Božića, osam rođendana. Ona je deo te televizije i ja ću o svom detetu uvek govoriti najlepše - istakao je on.

Iako ne podržava vezu svoje ćerke i Asmina, Taki je naglasio da više ne može da donosi odluke umesto nje.

- Maja ima 30 godina. Niko nikoga ne može da spaja ni da odvaja. To je njen život. Ja tu vezu ne podržavam, ali šta će ona uraditi, to je njena stvar. Niko mene nije birao koga ću ja da volim i koga neću - rekao je Taki.

Dotakao se i odnosa sa porodicom Durdžić i priznao da ne vidi mogućnost pomirenja.

- Maja ima ugovor sa televizijom Pink i mora da ispoštuje voditelje i obaveze koje ima. Mi poštujemo ovu kuću. Ali što se tiče porodice Durdžić, o njima nemam lepo mišljenje. To su ljudi koji su izgovarali strašne stvari za moje dete i to mene kao oca mnogo pogađa - rekao je on.

Taki je otkrio i da se brine za Majinu bezbednost nakon svega što se tokom rijalitija dešavalo.

- U Beogradu se ne plašim za Majinu bezbednost, ali kada su u pitanju neke izjave i pretnje koje su se čule, svako odgovara za svoje postupke. Ja samo želim da moje dete bude dobro - poručio je.

Na pitanje da li postoji šansa da se "zakopaju ratne sekire" sa porodicom Durdžić, Taki je bio jasan.

- Ne. Kada sam danas video modrice na Majinim leđima, u meni se probudilo sve ono što oseća jedan otac. Ja uvek glasam za ljubav, putovanja i sreću, a ne da gledam svoje dete kako neko povređuje. Nadam se da će napolju sve biti drugačije - rekao je Marinković.

Na kraju se osvrnuo i na sukob sa Stanijom Dobrojević, sa kojom je tokom superfinala imao žestoku raspravu.

- Ona je jedan od najvećih kvarnjaka koji su ušli. Stojim iza svega što sam rekao. To sam pričao i ranije, a Asmin je neke stvari dokumentovao u emisiji - zaključio je Taki.

Autor: Iva Besarabić