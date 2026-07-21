Darko Lazić stigao u Šimanovce: Speman da svojim glasom dovede atmosferu do vrhunca na večerašnjoj žurki!

Jedan od najpopularnijih folk pevača, Darko Lazić, stigao je na glamuroznu žurku povodom završetka "Elite 9", gde će večeras biti zadužen za sjajnu atmosferu i nastup koji se s nestrpljenjem očekuje.

Darko se na događaju pojavio vidno raspoložen i u elegantnom tamnom odelu sa prugama, uz osmeh kojim je odmah privukao pažnju okupljenih. Kao i uvek, pokazao je da vodi računa o svom stilu, a mnogi su komentarisali da nikada nije izgledao bolje.

Od pevača se večeras očekuje da izvede niz svojih najvećih hitova i atmosferu dovede do usijanja, a nema sumnje da će publika pevati uglas od prve do poslednje pesme. Lazić godinama važi za jednog od najtraženijih izvođača na domaćoj estradi, pa se njegov nastup smatra jednim od vrhunaca proslave povodom kraja "Elite 9".

Autor: N.B.