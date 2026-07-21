SPEKTAKULARAN POČETAK PROVODA! Darko Lazić otvorio žurku Velikog šefa i atmosferu doveo do usijanja (VIDEO)

Nakon što su na slavlje počeli da pristižu bivši učesnici i superfinalisti Elite 9, za muzički spektakl potrudio se Darko Lazić.

Žurka Velikog šefa, organizovana nakon spektakularnog superfinala ''Elite 9'' , uveliko je u toku, a za nezaboravan početak večeri pobrinuo se jedan od najtraženijih pevača na estradnoj sceni, Darko Lazić koji je ukrstio glas sa Lidijom Grahovac.

Čim su izašli na binu, Lazić je pozdravio okupljene i prvimj taktovima najvećih hitova podigao je atmosferu do sujijanja. Bivši učesnici, superfinalisti i brojni gosti pevali su u glas, igrali i uživali u provodu koji je od samog starta obećao noć za pamćenje.

Već nakon prvih pesama bilo je jasno da će slavlje trajati do ranij jutranjih sati, uz mnogo igre, pevanja i veselja.

Kako je to izgledlo pogledajte OVDE.

Autor: Teodora Mladenović