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SPEKTAKULARAN POČETAK PROVODA! Darko Lazić otvorio žurku Velikog šefa i atmosferu doveo do usijanja (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon što su na slavlje počeli da pristižu bivši učesnici i superfinalisti Elite 9, za muzički spektakl potrudio se Darko Lazić.

Žurka Velikog šefa, organizovana nakon spektakularnog superfinala ''Elite 9'' , uveliko je u toku, a za nezaboravan početak večeri pobrinuo se jedan od najtraženijih pevača na estradnoj sceni, Darko Lazić koji je ukrstio glas sa Lidijom Grahovac.

Foto: TV Pink Printscreen

Čim su izašli na binu, Lazić je pozdravio okupljene i prvimj taktovima najvećih hitova podigao je atmosferu do sujijanja. Bivši učesnici, superfinalisti i brojni gosti pevali su u glas, igrali i uživali u provodu koji je od samog starta obećao noć za pamćenje.

Foto: TV Pink Printscreen

Već nakon prvih pesama bilo je jasno da će slavlje trajati do ranij jutranjih sati, uz mnogo igre, pevanja i veselja.

Kako je to izgledlo pogledajte OVDE

Autor: Teodora Mladenović

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