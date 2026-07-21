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PORODICA IPAK NA PRVOM MESTU?! Nerio prišao Aneli, rešili da stave tačku na sukobe, zagrili se, a gest ponosne tetke svi komentarišu (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Žurka povodom završetka "Elite 9" donela je brojne emotivne trenutke, ali jedan od onih koji je privukao najveću pažnju bio je susret Neria Ružanjija i njegove tetke Aneli Ahmić.

Nakon brojnih nesuglasica i zahlađenih porodičnih odnosa o kojima se mesecima govorilo, Nerio je večeras napravio prvi korak ka pomirenju. Prišao je Aneli, zajedno su pozirali okupljenim fotografima, a potom ju je i srdačno poljubio, što je mnoge navelo da zaključe da su nesporazume ostavili iza sebe.

Foto: Pink.rs

Da je atmosfera među njima bila više nego prijateljska, govori i jedan detalj koji nije promakao budnim očima prisutnih. Naime, po svemu sudeći, Aneli je svom sestriću krišom ubacila novac u džep, što je izazvalo osmehe okupljenih i brojne komentare da je ovim gestom pokazala koliko joj je stalo do njega.

Foto: Pink.rs

Da li je ovo početak potpunog pomirenja porodice Ahmić, ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno – njihov susret na žurki povodom kraja "Elite 9" obeležio je veče i postao jedna od glavnih tema među prisutnima.

Autor: N.B.

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