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'SVE ĆU REŠAVATI NA SUDU' Sofija Janićijević priznala da li postoji šansa za POMIRENJE sa Terzom, pa otkrila sve o ODNOSU sa Danetom (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bivša učesnica "Elite 9", Sofija Janićijević, nakon izlaska iz rijalitija progovorila je za Pink.rs o svojim prvim utiscima, odnosu sa Danetom, pobedi Stanije Dobrojević, ali i kritikama koje je dobila na društvenim mrežama.

Na samom početku razgovora otkrila je kako se oseća nakon završetka rijalitija.

- Osećam se fantastično. Jedva sam čekala da izađem i vidim svoju porodicu i svoje male pse. Zadovoljna sam i presrećna - rekla je Sofija.

Govoreći o odnosu sa Terzom, istakla je da ne planiraju pomirenje.

- Ne planiramo da nastavimo naš odnos. Posle svega što je bilo, svih izgovorenih ružnih reči i svađa, jedino što možemo jeste da ostanemo u korektnim odnosima i da se međusobno ne vređamo - poručila je ona.

Foto: Pink.rs

Na pitanje da li je pratila sve što je Dane iznosio o njoj nakon izlaska iz rijalitija, Sofija je bila kratka.

- Nisam ispratila i iskreno me to uopšte ne zanima. Znam istinu i zato sam potpuno ravnodušna. Sve što bude trebalo rešavaću putem suda, a ne javnim prepucavanjima - rekla je bivša rijaliti učesnica.

Sofija se potom osvrnula i na pobedu Stanije Dobrojević u "Eliti 9".

- Iskreno, očekivala sam njenu pobedu. Navijala sam za nju i srećna sam što je upravo njena ruka bila podignuta na kraju - istakla je ona.

Foto: Pink.rs

Komentarisala je i negativne reakcije na društvenim mrežama zbog snimaka koji su se pojavili nakon finalne večeri.

- Ispratila sam to, ali me iskreno ne pogađa. Ljudi mogu da pričaju šta god žele. Ko me voli, videće nešto dobro u meni, a ko me ne voli, videće samo ono loše. Ne mogu da utičem na tuđe mišljenje - zaključila je Sofija.

Autor: Iva Besarabić

#ELITA 9

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