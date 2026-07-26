VERIDBA NA POMOLU?! Peja i Ena progovorili o planovima za budućnost i učešću Mikija Dudića, pa otkrili ko im je bio favorit Elite 9! (FOTO+VIDEO)

Bivši učesnici "Elite 8" Jovan Pejić Peja i Ena Čolić pojavili su se na velikoj završnoj žurki povodom superfinala "Elite 9", gde su za Pink.rs govorili o svom odnosu, emocijama nakon godinu dana, planovima za budućnost, ali i aktuelnim temama koje su obeležile novu sezonu rijalitija.

Ena je priznala da joj povratak u Šimanovce nije bio nimalo lak i da su je preplavile emocije.

- Čudan je osećaj. Prošlo je godinu dana od našeg izlaska, a sada mi je nekako kao da sam u tuđoj kući. Nije više isto kao prošle godine, kada smo se osećali kao da smo svoji na svome - rekla je Ena.

Ona je otkrila i da je imala veliku tremu pred dolazak na proslavu.

- Meni će srce da iskoči. Toliko sam anksiozna, imam osećaj da ne mogu da dišem. Sve vreme mu govorim: "Nemoj da se nerviraš zbog mene". Mi smo se danas četiri puta dogovarali da li uopšte da dođemo. Bili smo rešeni sto posto da nećemo, a onda smo ipak odlučili da krenemo - priznala je Čolićeva.

Na pitanje kako se osećaju sada, godinu dana kasnije, s obzirom na to da su mnogi sumnjali u njihovu ljubav, Ena je poručila da su vreme i njihova dela pokazali svoje.

- Svako ima pravo da veruje u nešto ili da ne veruje. Ko je verovao, ispostavilo se da je bio u pravu, a ko nije, ispostavilo se da je pogrešio. Sada nam mnogi prilaze i govore: "Ja sam znala, ja sam znao". Ali dobro, najvažnije je da mi znamo šta imamo - rekla je Ena.

Peja je istakao da su njih dvoje prošli kroz različite izazove, ali da danas funkcionišu mnogo bolje.

- Mislim da se neke stvari u životu ne rade na brzinu. Treba dva, tri puta meriti. Mi smo sada nekako uklopili život, radimo, imamo obaveze i lepo funkcionišemo zajedno. Ne svađamo se kao ranije, prevazišli smo neke stvari i sve ide svojim tokom - rekao je Pejić.

On je priznao da razmišlja o narednom koraku u njihovoj vezi i da veridba jeste nešto što vidi u budućnosti.

- Naravno da planiram. Svako ko je u ljubavnom odnosu i živi sa nekim želi da provede život sa tom osobom. Normalno je da razmišljam o veridbi. Samo čekam pravi trenutak kada će se to desiti - istakao je Peja.

Na pitanje da li se njihov odnos promenio nakon svega što su prošli, Ena je rekla da je sada sigurnija nego ranije.

- Mislim da smo sada mnogo stabilniji. Nije odmah sve došlo na svoje mesto, trebalo je vremena da se upoznamo i da naučimo jedno drugo - dodala je ona.

Peja se osvrnuo i na priče koje su kružile tokom "Elite 9", a koje su se ticale njegove porodice.

- U mojoj i Eninoj porodici je sve normalno i zdravo. Što se tiče Mikija, on je unutra slušao razne informacije, dezinformacije i svašta mu je bilo u glavi. Sada je napolju i sve može da vidi onako kako jeste - rekao je Pejić.

Govoreći o aktuelnim temama iz nove sezone "Elite", Peja se osvrnuo i na odnos Sofije Janićijević i Daneta.

- Ja mislim da Sofija gleda samo korist iz te veze. Smatram da joj je važan novac i da joj je to jedan od razloga zbog kojih je ušla u taj odnos. To je moje mišljenje - rekao je Peja.

On je potom objasnio da ne želi da bude licemeran kada komentariše razliku u godinama između partnera.

- Moj otac je bio sa ženom koja je 30 godina mlađa od njega. Oni su živeli zajedno i to je funkcionisalo normalno. Zato ne mogu da komentarišem samo razliku u godinama, već gledam kakav je odnos između ljudi - dodao je on.

Za kraj, Peja i Ena su otkrili kome su bili naklonjeni tokom superfinala "Elite 9".

- Drago mi je što je Stanija pobedila. Mislim da je zaslužila. Ona je ime i prezime imala i pre rijalitija, a mnogi su se preko nje pojavljivali u medijima i gradili svoje priče - rekao je Peja.

Ipak, otkrio je da je njegov lični favorit bio neko drugi.

- Iskreno, navijao sam za Matoru. On mi je bio favorit. Kada smo dolazili ovde, video sam koliko ljudi priča o njemu i koliko je ostavio trag u rijalitiju - zaključio je Pejić.

Autor: Iva Besarabić