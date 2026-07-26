AKTUELNO

Domaći

VERIDBA NA POMOLU?! Peja i Ena progovorili o planovima za budućnost i učešću Mikija Dudića, pa otkrili ko im je bio favorit Elite 9! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bivši učesnici "Elite 8" Jovan Pejić Peja i Ena Čolić pojavili su se na velikoj završnoj žurki povodom superfinala "Elite 9", gde su za Pink.rs govorili o svom odnosu, emocijama nakon godinu dana, planovima za budućnost, ali i aktuelnim temama koje su obeležile novu sezonu rijalitija.

Ena je priznala da joj povratak u Šimanovce nije bio nimalo lak i da su je preplavile emocije.

- Čudan je osećaj. Prošlo je godinu dana od našeg izlaska, a sada mi je nekako kao da sam u tuđoj kući. Nije više isto kao prošle godine, kada smo se osećali kao da smo svoji na svome - rekla je Ena.

Ona je otkrila i da je imala veliku tremu pred dolazak na proslavu.

- Meni će srce da iskoči. Toliko sam anksiozna, imam osećaj da ne mogu da dišem. Sve vreme mu govorim: "Nemoj da se nerviraš zbog mene". Mi smo se danas četiri puta dogovarali da li uopšte da dođemo. Bili smo rešeni sto posto da nećemo, a onda smo ipak odlučili da krenemo - priznala je Čolićeva.

Foto: Pink.rs

Na pitanje kako se osećaju sada, godinu dana kasnije, s obzirom na to da su mnogi sumnjali u njihovu ljubav, Ena je poručila da su vreme i njihova dela pokazali svoje.

- Svako ima pravo da veruje u nešto ili da ne veruje. Ko je verovao, ispostavilo se da je bio u pravu, a ko nije, ispostavilo se da je pogrešio. Sada nam mnogi prilaze i govore: "Ja sam znala, ja sam znao". Ali dobro, najvažnije je da mi znamo šta imamo - rekla je Ena.

Peja je istakao da su njih dvoje prošli kroz različite izazove, ali da danas funkcionišu mnogo bolje.

- Mislim da se neke stvari u životu ne rade na brzinu. Treba dva, tri puta meriti. Mi smo sada nekako uklopili život, radimo, imamo obaveze i lepo funkcionišemo zajedno. Ne svađamo se kao ranije, prevazišli smo neke stvari i sve ide svojim tokom - rekao je Pejić.

On je priznao da razmišlja o narednom koraku u njihovoj vezi i da veridba jeste nešto što vidi u budućnosti.

- Naravno da planiram. Svako ko je u ljubavnom odnosu i živi sa nekim želi da provede život sa tom osobom. Normalno je da razmišljam o veridbi. Samo čekam pravi trenutak kada će se to desiti - istakao je Peja.

Na pitanje da li se njihov odnos promenio nakon svega što su prošli, Ena je rekla da je sada sigurnija nego ranije.

- Mislim da smo sada mnogo stabilniji. Nije odmah sve došlo na svoje mesto, trebalo je vremena da se upoznamo i da naučimo jedno drugo - dodala je ona.

Foto: Pink.rs

Peja se osvrnuo i na priče koje su kružile tokom "Elite 9", a koje su se ticale njegove porodice.

- U mojoj i Eninoj porodici je sve normalno i zdravo. Što se tiče Mikija, on je unutra slušao razne informacije, dezinformacije i svašta mu je bilo u glavi. Sada je napolju i sve može da vidi onako kako jeste - rekao je Pejić.

Govoreći o aktuelnim temama iz nove sezone "Elite", Peja se osvrnuo i na odnos Sofije Janićijević i Daneta.

- Ja mislim da Sofija gleda samo korist iz te veze. Smatram da joj je važan novac i da joj je to jedan od razloga zbog kojih je ušla u taj odnos. To je moje mišljenje - rekao je Peja.

On je potom objasnio da ne želi da bude licemeran kada komentariše razliku u godinama između partnera.

- Moj otac je bio sa ženom koja je 30 godina mlađa od njega. Oni su živeli zajedno i to je funkcionisalo normalno. Zato ne mogu da komentarišem samo razliku u godinama, već gledam kakav je odnos između ljudi - dodao je on.

Foto: Pink.rs

Za kraj, Peja i Ena su otkrili kome su bili naklonjeni tokom superfinala "Elite 9".

- Drago mi je što je Stanija pobedila. Mislim da je zaslužila. Ona je ime i prezime imala i pre rijalitija, a mnogi su se preko nje pojavljivali u medijima i gradili svoje priče - rekao je Peja.

Ipak, otkrio je da je njegov lični favorit bio neko drugi.

- Iskreno, navijao sam za Matoru. On mi je bio favorit. Kada smo dolazili ovde, video sam koliko ljudi priča o njemu i koliko je ostavio trag u rijalitiju - zaključio je Pejić.

Autor: Iva Besarabić

#ELITA 9

#Ena Čolić

#Jovan Pejić Peja

#Pink.rs

#RTV Pink

#Zadruga

#rijaliti

POVEZANE VESTI

Domaći

Nakon njihovog ljubavnog brodoloma, prolila je REKU SUZA: Milica Dugalić, Peja i Ena svojim fotografijama uveličali novogodišnji Pink.rs editorijal! (

Domaći

'Zapitajte se zbog čega je ušao u vezu sa Aneli' Sandra Obradović nikada žešće UDARILA na Luku, pa otkrila da li je i dalje u kontaktu sa NJEGOVIM OCE

Domaći

Imaćemo pojjačanje: Ena i Peja progovorili o zajedničkom životu! Zlatin sin Jovan otkrio sve o zdravstvenom problemu

Domaći

SUDAR DVE LIČNOSTI: Marko Đedović i Jovan Pejić Peja nasmejani pozirali za novogišnji Pink.rs editorijal! (FOTO)

Domaći

Kakvo telo Ena Čolić ima! Objavila vrele fotke s Tajlanda: Peja i ona jašu slonove, pogledajte u kakvom raju uživaju (FOTO)

Domaći

Sačekao ga HAOS po izlasku iz rijalitija! Ivan Marinković otkrio da je njegova sestra TUŽILA Miljanu, pa priznao koliko mu je bilo drago što je Anđelo