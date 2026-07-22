POBEDNIK PINKOVIH ZVEZDA ZAPALIO ATMOSFERU! Stafan Cekić napravio pravi spekatkl na žurki Velikog šefa (VIDEO)

Nakon odličnog nastupa Darka Lazića, Ane Bertić za sjajnu atmosferu na žurki Velikog šefa pobrinuo se i pobednik Pinkovih zvezda, Stefan Cekić, koji je svojim moćnim vokalom i hitovima oduševio okupljene.

Žurka Velikog šefa, organizovana nakon velikog superfinala “Elite 9”, ne prestaje da iznenađuje. Nakon što je Darko Lazić otvorio muzički deo programa i zagrejao atmosferu zajedno sa koleginicom Lidijom Grahovac na scenu je izašla Ana Bertić koja je doprinela ludoj atmosferi, a potom je na izašao i pobednik “Pinkovih zvezda” Stefan Cekić.

Čim je zapevao prve stihove, atmosfera je dostigla vrhunac. Bivši učesnici, superfinalisti i brojni gosti pevali su zajedno sa njim, igrali i uživali u hitovima koji su obeležili početak još jednog nezaboravnog dela večeri.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: Teodora Mladenović