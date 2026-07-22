AKTUELNO

Domaći

POBEDNIK PINKOVIH ZVEZDA ZAPALIO ATMOSFERU! Stafan Cekić napravio pravi spekatkl na žurki Velikog šefa (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon odličnog nastupa Darka Lazića, Ane Bertić za sjajnu atmosferu na žurki Velikog šefa pobrinuo se i pobednik Pinkovih zvezda, Stefan Cekić, koji je svojim moćnim vokalom i hitovima oduševio okupljene.

Žurka Velikog šefa, organizovana nakon velikog superfinala “Elite 9”, ne prestaje da iznenađuje. Nakon što je Darko Lazić otvorio muzički deo programa i zagrejao atmosferu zajedno sa koleginicom Lidijom Grahovac na scenu je izašla Ana Bertić koja je doprinela ludoj atmosferi, a potom je na izašao i pobednik “Pinkovih zvezda” Stefan Cekić.

Foto: TV Pink Printscreen

Čim je zapevao prve stihove, atmosfera je dostigla vrhunac. Bivši učesnici, superfinalisti i brojni gosti pevali su zajedno sa njim, igrali i uživali u hitovima koji su obeležili početak još jednog nezaboravnog dela večeri.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: Teodora Mladenović

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#Pinkove zvezde

#Stefan Cekić

#Superfinale

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#pobednik Pinkovih zvezda

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

#superfinale Elite 9

#žurka velikog šefa

POVEZANE VESTI

Domaći

Imao je veliki uticaj na moje samopouzdanje: Stefan Cekić, pobednik Pinkovih zvezda, za Pink.rs o utiscima, Desingerici, supruzi: Verovala je u mene č

Domaći

Ko je Stefan Cekić, pobednik Pinkovih zvezda?! Suprugu zaprosio na roštiljijadi u Leskovcu, a Desingerica mu nakon trijumfa obećao pesmu (FOTO)

Domaći

Posle spektakularnog finala 'Pinkovih zvezda', prvih šest finalista stižu pravo u 'Ami G Show'! O pobedi, emocijama, rivalstvu, mentorima i planovima

Domaći

STEFAN CEKIĆ JE POBEDNIK PINKOVIH ZVEZDA! Publika Desingericinog kandidata DOVELA DO TRONA!

Domaći

Ljubav cveta posle svadbe i pobede u Pinkovim zvezdama: Stefan Cekić ne ispušta trudnu suprugu iz zagrljaja, ljubili se nasred ulice, pa nastavili i u

Domaći

'Hteli su da me obore' Stefan Cekić ne krije sreću zbog pobede u Pinkovim zvezdama, progovorio o Desingerici i otkrio da mu je od žirija samo Viki čes