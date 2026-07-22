NACIJA JE ČEKALA OVAJ TRENUTAK! Anelin susret sa Minkom i Mevlidom promenio tok dešavanja! Palo pomirenje, rešile da ZAKOPAJU RATNE SEKIRE! (VIDEO)

Velika žurka povodom završetka "Elite 9" donela je brojna iznenađenja, ali je jedan susret posebno privukao pažnju javnosti. Aneli Ahmić našla se oči u oči sa Mevlidom i Minkom Durdžić, majkom i sestrom njenog bivšeg partnera Asmina Durdžića, sa kojima je tokom prethodnog perioda imala veoma buran odnos.

Njihov odnos godinama je bio jedna od glavnih tema rijaliti dešavanja, a između dve strane vodile su se brojne rasprave, pale su teške reči, dok su porodični odnosi bili pod velikim pritiskom javnosti. Sukob između Aneli i porodice Durdžić privlačio je veliku pažnju gledalaca, posebno zbog svega što je prethodilo njihovim javnim raspravama.

Ipak, ono što niko nije očekivao jeste da će upravo na ovoj večeri doći do drugačije energije među njima. Kada su se srele, umesto novih rasprava i tenzija, usledio je razgovor u mirnijem tonu, a činilo se da su se strasti nakon svega što se dogodilo konačno smirile.

- Je l' sve ono bilo potrebno, Aneli? - upitala je Minka.

- Nije, ali znaš i sama kakavje Asmin - kazala je Aneli.

- Aneli, mislim da je najbolje je da mimo kamera pričamo. Aneli zna da sam ja bila uz nju kad se porađala. Zaboravićemo sve što je bilo. Aneli je bila deo naše porodice, podarila nam je našu Noru, ništa ne može sa tim da se meri - kazala je Minka.

- Minka, da li su ti sve bolje od Maje? Stanija i Aneli - rekla je Ivana.

- Ja ne bih o tome - rekla je Minka.

- Meni je bitno da je ćerka rekla da je mene ćerka gledala, kada sam je navodila na neku dublju priču, nije izgovorila Asminovo ime - rekla je Aneli.

- Aneli, ali nije joj niko pominjao ime - rekla je Mevlida.

- Ja mogu da je navedem na to. Minka je majka, zna koroz šta sam ja prošla, zna ona to. Minka zna istinu. Moja porodica neće braniti da Asmin viđa Noru, sve je stvar njegovog izbora - kazala je Aneli.

- Mevlida, deluje da samo Maji ne želite da se javite - rekla je Ivana.

- Ja samo preko nekih stvari ne mogu da pređem i to je istina - rekla je Mevlida.

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Autor: S.Z.