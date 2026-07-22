Kod Hju Hefnera je bila na kursu, a kod mene na usavršavanju: Taki ponovo potkačio Staniju, za Durdžiće ne želi ni da čuje: ONI SU MONSTRUMI! (VIDEO)

Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, razgovarao je sa voditeljkom Ivanom Šopić, a jedna od tema koja je privukla posebnu pažnju bio je odnos njegove ćerke sa Asminom Durdžićem.

Tom prilikom dotakao se i Stanije Dobrojević, koja je takođe bila jedna od osoba o kojoj se mnogo govorilo tokom ove sezone.

- Maja i Asmin su se svađali, kako gledaš na to? - upitala je Ivana.

- Sutra idem na ručak sa Majom i imamo jedan ozbiljan razgovor oko svega - kazao je Taki.

- Da li si se javio Durdžićima, oni su se javili Staniji i Aneli, rekli su da im je krivo jer im Stanija nije snajka - rekla je Ivana.

- Mene ne zanimaju. Oni su monstrumi. Vređali su mi ćerku, svašta su govorili, ja sa takvim ljudima ne želim da pričam. Maja nije trebala da im se obrati - rekao je Taki.

- Stanija te je izvređala, rekla je da si matori konj i da treba da demantuješ navode da si bio sa njom - rekla je Ivana.

- Ne znam šta ja treba da demantujem. Išla je na kurs kod Hju Hefnera, a kod mene došla na usavršavanje. Nemam ja šta da dokazujem, ona je mene prva vređala. Ja moram da se branim argumentima. Bakica Stanojka. Da ona kaže da sam ja intimno opštio sa čerkom svojom i podvodio je, da li je to normalno?! - rekao je Taki.

- Da li misliš da je Maja preterala kada je rekla da je Mustafa opštio sa Minkom? - upitala je Ivana.

- Svi su oni preterali, krivo mi je zbog toga što je otišlo u pogrešnom smeru - rekao je Taki.

- Zašto se nisi na bini pojavio na bini kada je Maja ispala, gde je bila podrška učesnika? - upitala je Ivana.

- Nije meni mestu među polusvetom - rekao je Taki.

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Autor: S.Z.