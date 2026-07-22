Sara otkrila šta se zapravo desilo na afteru, pa iznela da li je imala nešto sa Đukićem: Zatekla sam Filipa i Todićku u stanu, ali... (VIDEO)

Nakon što je juče održano veliko superfinale “Elite 9”, bivši učesnici Bele kuće imali su priliku da uživaju ove večeri na spektakularnoj žurki Velikog Šefa.

Naredni sagovornik Jovana Ilića - Joce novinara bila je Sara Raičević.

- Saro, toliko su te sada Filip i Aneli spominjali. Aneli mu je ovde napravila scene - rekao je Joca.

- Filip i ja se znamo od ranije. On i ja smo drugari i sasvim je normalno da se viđamo i provodimo vreme. - rekla je Sara.

- Kažu da je na tom afteru bilo svašta - rekao je Joca.

- Ja sam uvek sikrena i direktna. Da je bilo nešto ja bih rekla. Otišla sam samo da posetim Filipa prijateljski i drugarski - rekla je Sara.

- Aneli veruje da je bio sa tobom i Todićkom - nastavio je Joca.

- Ne znam odakle Aneli ta informacija. Filip je došao kod mene i rekao mi da demantujem da je bio sa Sandrom. Ja sam zatekla njih u stanu ali nisam ništa videla. Zatekla sam ih skroz kul i nije bilo naznaka da su imali nešto - rekla je Sara.

- Ti si jedan od razloga zašto su oni raskinuli - rekao je Joca.

- Ja ne znam za tu infortmaciju da su njih dvoje bili zajedno. Nas dvoje smo se družili i pre rijalitija, družićemo se i dalje. Sinoć stvarno ništa nije bilo. - rekla je Sara.

- Da li ćeš možda popričati sa Aneli da joj kažeš da nisi bila sa Filipom? - pitao je Joca.

- Nemam potrebu da joj se pravdam. Neko ko je zaljubljen i opsednut, ne može da provodi vreme sa drugim devojkama - rekla je Sara.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović