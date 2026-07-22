Milica Kemez je mnogo gladna para! Jovan otkrio kakvo je mišljenje Železnika o Borinoj bivšoj ženi, pa otkrio u kakvom je odnosu sa Milosavom: Provocirala me je sa muškarcima (VIDEO)

Nakon što je juče održano veliko superfinale “Elite 9”, bivši učesnici Bele kuće imali su priliku da uživaju ove večeri na spektakularnoj žurki Velikog Šefa.

Jovan Rajić bio je naredni sagovornik Jovana Ilića - Joce novinara.

- Kakva je situacija sa Milosavom? - pitao je Joca.

- Ona je meni slala slike drugih muškaraca. Budi me svako jutro, stalno me zove. Nisu bili intimni, provocirala me je sa nekim tesarima na šta sam se ja naljutio. - rekao je Jovan.

- Je l' mogu ti muškarci da ti stanu na crtu? - pitao je Joca.

- Ona me je provocirala sa nekima iz Subotice. Konstantno me provocira. Blokirala me je i rekla da je kraj našem prijateljstvu - rekao je Jovan.

- Šta kažu tvoji sugrađani na Santanu? - pitao je Joca.

- Nacija kaže ovako, ja sam čovek koji je kroz sarkazam obeležio prvu polovinu. Milica Kamez je željna para. Istina je sve što Bora priča. Mnogo je gladna para. - rekao je Jovan.

- Je l' pukal bruka u Železniku? Je l' mogu da oproste neke stvari Milici? - pitao je Joca.

- Ona je teška bruka. Ona je 6 meseci pre razvoda odlučila da ne bude sa Borom - rekao je Jovan.

- Kako komentarišeš Borinu situaciju sa Anastasijom? - pitao je Joca.

- Anastasija je obolela od rijalitija. Prsla je iz čista mira. Pričao je malo, ne znam ni da li je flertovao. - rekao je Jovan.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović