Sramota je... Asmin BESAN KAO RIS nakon prisnih zagrljaja Mevlide i Mustafe sa Stanijom i Aneli (FOTO)

Bivši učesnici Elite 9 imali su priliku da uživaju na spektakluranoj žurki Velikog šefa, gde je usledio veliki niz neočekivanih obrtaja.

Dok je žurka Velikog šefa bila u punom jeku, pažnju javnosti privukao je srdačan susret Asminovih roditelja Mevlide Durdžić i Mustafe Durdžića, kao i njegove sestre Minke, sa njegovim bivšim partnerkama Stanijom Dobrojević i Aneli Ahmić. Nedugo zatim, Asmin Durdžić se oglasio.

Nakon prisnih zagrljaja njegovih najbližih sa Stanijom i Aneli, Asmin se oglasio putem svog Instagram profila, gde je podelio objavu i osvrnuo se na celu siruaciju.

- Sramota me je je da se moji roditelji grle sa mojim bivšim devojkama koje su najstrašnije reči javno za mene izgovorile, a i za moju celu porodicu! - napisao je Asmin na svom storiju.

Žurka Velikog šefa, organizovana nakon spektakularnog superfinala ''Elite 9'', donela je mnoštvo iznenađenja, emocija i neočekivanih susreta, a jedan od trenutaka koji je izazvao veliku pažnju dogodio se kada su se Asminovi roditelji, Mevlida i Mustafa, kao i njegova sestra Minka, srdačno pozdravili sa Stanijom Dobrojević.

Topli zagrljaji, poljupci i osmesi privukli su pažnju prisutnih, budući da su Stanija i Aneli obe bile u emotivnoj vezi sa Asminom. Ovaj susret brzo je postao jedna od glavnih tema večeri i pokrenuo brojne komentare.

Autor: Pink.rs