Debeli monstrum, glavni je sa njegovom babuskerom na TikToku! Taki nastavio javni rat sa Durdžićima, nazvao ih Ahmići, pa ih opljuvao kao nikad do sad! (VIDEO)

On je oduvek bio bez dlake na jeziku, pa tako i sinoć na spektakularnoj žurci Velikog šefa, povodom superfinala "Elite 9".

Radomir Taki Marinković, otac Maje Marinković, stao je pred kamere našeg portala i otkrio svoje utiske o celoj sezoni "Elite".

- Ceo dan smo Maja i ja bili zajedno, a Asmina nisam video, niti me to zanima. Ovde je bilo svašta, ja ne podržavam nikako tu vezu, videli smo šta se dešava ovde za crnim... Ja sam želeo da je sačuvam od svih oluja, ona je osam godina ovde, ona je Pinkovo dete - rekao je Taki i dodao:

- Pogrešila je, ali ovo je rijaliti šou, Maja ovde živi svoj život, osam godina. Ja sam sa Majom proveo samo 3 sata, stizala je garderoba. Pustio sam je da uživa, da se istušira, pije njene čuvene limunadice, da uživa sa njenim psom, koliko joj se Leo samo obradovao. Maja ima 30 godina niko nikoga ne može da spaja ni da odvaja, ona će sama da odluči, to je njena stvar, ni meni niko nije birao put koga ću da volim.

On je potom žestoko opleo po porodici Durdžić, a naročito je potkačio Asminovog oca Mustafu.

- Maja ima ugovor sa TV Pink, mora da ispoštuje voditelje, sve emisije. Što se tiče Ahmića, odnosno Durdžića, sve je to isto, to su jedni monstrumi koji svoje unuče nisu videli tri godine, taj debeli, ćelavi je pokušao kako Aneli kaže da upuca svoje unuče. On je sa ovom svojom babuskerom glavni na TikToku, pljuju moju ćerku, kako je treba udaviti, skuvati supicu od nje, ako to ne uspe onda je treba otrovati. Ja sam nju sam odgajio i negovao, to mene pogađa. Ja se u Beogradu ne plašim za Majinu bezbednost, a ako ode kod njih da. On je pretio i meni i mnogo opasnim ljudima, svako neka odgovara za svoje postupke. Videli smo ko su gospoda, ja nijednu reč nisam progovorio sinoć, nisam hteo da dajem izjave zbog Maje, dok ne vidimo šta ćemo i kako ćemo - naveo je Marinković.

Autor: R.L.