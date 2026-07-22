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MAJA PODRŽALA TAKIJA U RATU SA DURDŽIĆIMA: Jednim gestom stavila do znanja da je njeno izvinjenje bilo LAŽNO?!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

O ovome će se tek pričati!

Tokom superfinalne večeri Maja Marinković, nakon što je osvojila 11. mesto, suočila se sa roditeljima njenog dečka Asmina Durdžića, Mustafom i Mevlidom. Naime, tokom sezone Maja je u više navrata uputila uvrede na račun porodice Durdžić, a tokom susreta na superfinalu, ona je uputila javno izvinjenje njegovoj porodici, što je Mustafa prihvatio.

Foto: Pink.rs

Mnogi su se pitali da li je Majino izvinjenje iskreno, a po njenom gestu, pojedini gledaoci su zaključili da nije.

Naime, tokom sinoćnje žurke povodom kraja Elite 9, Taki Marinković je za Pink.rs u tri reči opisao porodicu Durdžić:

- Monstrumi, lažovi, foliranti - rekao je Taki. 

Ono što su mnogi zapazili je da je upravo Maja lajkovala tu objavu na društvenoj mreži Instagram, te se sumnja da je ona podržala Takijevo mišljenje i da je njeno izvinjenje porodici Durdžić lažno.

Foto: Instagram.com

Kako li će Asmin i Durdžići reagovati na ovo, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.B.

#Asmin Durdžić

#Durdžići

#ELITA

#ELITA 9

#Maja Marinković

#Mustafa

#Taki

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