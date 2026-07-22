Glupača, sa ženama... Grofica besna na Aneli, preko pomirenja sa Durdžićima JOJ NEĆE PREĆI: Ove prozivke će ih boleti (FOTO)

Tokom spektakularne završne žurke povodom finala Elite 9, dogodio se trenutak koji je iznenadio mnoge. Posle dugog perioda javnih sukoba i teških reči, Aneli Ahmić pružila je ruku pomirenja Minki i Mevlidi Durdžić.

Na slavlju su se susrele oči u oči, a umesto novih rasprava usledio je emotivan zagrljaj kojim su, kako se moglo videti, odlučile da stave tačku na nesuglasice koje su godinama punile naslovne strane. Sve uvrede i međusobne optužbe ostavile su po strani, a zajednički cilj bio je da zbog Asminove i Aneline ćerke Nore okrenu novu stranicu.

Međutim, po svemu sudeći ovo pomirenje se nije svidelo Anelinoj majci Jasni, poznatijoj kao Grofica, te se ona u nekoliko navrata oglasila na društvenoj mreži Instagram.

Na prvom storiju koji je okačila Grofica je prozivala Durdžiće zbog razgovaora sa Stanijom.

Na drugom storiju je okačila Aneli kako razgovara sa Mevlidom i Minikom:

- E majku vam je*em - napisala je Grofica.

- Šta je ovo hijene oko nje, ona budala - napisala je Grofica i prozvala svoju ćerku Aneli.

Grofica je i na narednom storiju vređala Aneli:

- E glupačo, sa ženama koje su ti svašta nameštale, govorile.

A na poslednjem storiju, Grofica je prozivala Minku, zbog slike koju je objavila.

Kako će Aneli i Durdžići reagovati na ovo, ostaje nam da saznamo.

Autor: N.B.