'MAJA JE MOJ IZBOR' Asmin otkrio šta njegova porodica misli o vezi sa Marinkovićevom, spomenuo Aneli i otkrio da će se njih dvoje naći na SUDU zbog ćerke (VIDEO)

Asmin Durdžić pred početak sinoćnje emisije "Narod pita" govorio je za portal Pink.rs i otkrio detalje susreta sa bivšom suprugom Aneli Ahmić, ali i šta očekuje od njihovog suočavanja pred kamerama.

On je govorio o spekulacijama vezanim za viđanje ćerke Nore, mogućem dogovoru sa Aneli, ali i o reakcijama svoje porodice nakon poslednjih dešavanja. Asmin se osvrnuo i na odnos sa Majom Marinković, koju je istakao kao svoj izbor, kao i na to da li očekuje da će njegova porodica prihvatiti njihovu vezu.

Uoči emisije otkrio je šta mu je najvažnije u razgovoru sa Aneli i da li veruje da će njihovo suočavanje doneti konačno rešenje.



- Pre suočavanja neću ništa da kažem. Nisam ništa planirao šta da joj kažem, promenilo se dosta toga za ovaj period. Ja nikad ne pričam nešto što planiram, nego reagujem kako se stvari odvijaju - rekao je Asmin pa je otkrio kako gleda na to što je Aneli grlila sa njegovom majkom i sestrom na sinoćnjoj žurki:

- Ne treba da ljudi kriju mržnju, ali ne treba ni da je sakrivaju. Ne treba da glume dobru komunikaciju. Može to da bude zbog Nore, ali mislim da postoje drugi načini da se to reši, a ne da se grle, ljube i ponašaju kao da se ništa nije desilo. Za mene je to bio šok i osećao sam se poniženo. Verujem da je stav Moje porodice sigurno bio iskren, a Aneli uopšte ne želim da komentarišem po tom pitanju. Mislim da će trenutno ostati pri tom stavu da vidim Noru, ali ja joj ništa ne verujem. Zato želim da to rešim putem suda. I ako sada dozvoljava da vidim Noru, želim sudsku odluku, da imam crno na belo i da posle emisije "Narod pita" ne može ponovo da mi zabrani da viđam Noru.

Asmin se osvrnuo i na pozdrav njegove porodice sa Stanijom Dobrojević:

- Nema njima šta da bude krivo, oni se vide sa Stanijom jednom u životu. Rekla si malo pre, kao što su grlili Aneli, tako su zagrlili i Staniju. Bio sam šokiran i razočaran. Sto dvadeset hiljada ljudi bi zagrlili pred kamerama. - rekao je Asmin i otkrio da li će njegovi prihvatiti Maju za snajku.

- Naravno da hoće. Mislim da moja majka i otac više neće komentarisati moj ljubavni život. Ključno je što su ga uopšte komentarisali i dobio sam mnogo lažnih informacija u nekim trenucima. Moji ne mogu na mene da utiču. Ja volim Maju, Maja je moj izbor i moja porodica će morati da prihvati moj izbor, ona koja je iskrena, hrabra i nije materijalista. - dodao je Durdžić i otkrio da li su njegove bivše bile materijalisti:

- Ne, nisu. Ako bih rekao da su bile sa mnom samo zbog toga, slagao bih. Ali nisu bile sposobne da same stvore nešto u životu. To nema ni Stanija ni Aneli. Maja je devojka koja ima tek 30 godina, ali ima svoj posao i stvorila je nešto. Uopšte nisam potreban da joj bilo šta pomažem u materijalnim stvarima i to me kod nje izdvaja. Iskrena je i direktna. Kada sam bio najomraženiji u narodu, Maja je stala uz mene. Nije je zanimalo da li me ljudi mrze ili vole. Bila je uz mene kada mi je bilo najteže. Bez obzira na to što imamo svađe, Maju zaista najviše poštujem i cenim.

Autor: pink.rs