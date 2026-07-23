Aneli pokazala slike na kojima je navodno Asminov sin Samuel! Šok početak emisije Narod pita, on negirao njenu tvrdnju, pa zatražio DNK! (VIDEO)

Sam početak emisije "Narod pita" obeležila je Aneli Ahmić, koja je voditelju Milanu Miloševiću pokazala fotografiju uz tvrdnju da se na njoj nalazi navodni vanbračni sin njenog bivšeg partnera Asmina Durdžića.

Aneli je pred kamerama istakla da je upravo tom fotografijom želela da potkrepi svoje ranije tvrdnje o Asminovom privatnom životu, što je izazvalo burne reakcij

Podsećanja radi, Asmin Durdžić je i ranije javno negirao navode da, pored ćerke Nore, ima još jedno dete. Ipak, Aneli je ostala pri svojim tvrdnjama, navodeći da poseduje informacije i fotografije koje, prema njenim rečima, potvrđuju njenu priču.

- Aneli, kako gledaš na to što je Asmin ovde sa tobom večeras? - upitao je Milan.

- Kao da nije tu - kazala je Aneli.

- Asmine, kako se ti osećaš? - upitao je Milan.

- Umorno sam malo, ali dobro - rekao je Asmin.

- Asmine, tri godine slušamo priču o tebi i tvojoj porodici i Aneli i njenoj porodici, ko je kriv za to? - upitao je Milan.

- Aneli je kriva. Ona je oblatila tada moju vezu sa Stanijom, naš odnos, moju porodicu. Moja porodica je pružila ruku Aneli juče, a ja vidim sada da njena majka Grofica opet pljuje moju porodicu - kazao je Asmin.

- Moja majka je bila nepokretna dva meseca, a Mustafa je tada slao centar sa socijalnu pomoć njoj na vrata. Nisam zbog toga najbolje. Ono što sam ja u rijalitiju pričala, sve je dokazano u ''Eliti 9''. Istina je da Asmin ima sina, ja imam njegovu sliku u telefonu. Evo, sad ću da pokažem, liči na Asmina, isti. Samuel, ovo je on - rekla je Aneli.

- Zumirajte ovog dečka, ja tražim da dođem do ovog momka, da uradim odmah DNK. Molim vas, nađite ovog dečka, da uradim DNK. Ovo su spletke i laži - rekao je Asmin.

- Asmin ima sina, učiteljica ovog momka se javila, sve dokaze ja imam. Mali ima sedamnaest godina - rekla je Aneli.

- Aneli je svašta izgovarala, da je moj otac želeo da naudi Nori, da su neki radnici koje je moj otac zaposlio silovali moju majku, najgore stvari je izgovarala. Ova žena ne bira način na koji će da plasira svoje laži - rekao je Asmin.

- Evo, ovo je slika Asmina i njeovog sina nastala kada je on bio mali - rekla je Aneli.

- Evo, neka se sada javi taj momak. Eto, Aneli Govori da je bila Grofica nepokretna, a svakodnevno je bljuvotine pisala. Ako je nepokretna bila, ko mi je onda dete čuvao?! Aneli, sutra ću da pozovem policiju u Austiji - kazao je Asmin.

- Majka ovog dečka Samuela se javila, i sama rekla sve, da to jeste to njen sin - rekla je Aneli.

- Sve o čemu ja pričam je živa istina, ja to tvrdim i to je tako. Moja sestra je o svemu tome govorila - rekla je Aneli.

- Sita? Žena koja je izdajnik, koja nije imala petlju da se suoči sa mnom - rekao je Asmin.

- Ja sam Asminu govorila da ide, da nađe svog sina, da sa nama živi, a on je odlagao samo to - rekla je Asmin.

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Autor: S.Z.