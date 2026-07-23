INSTA REŠETKA! Mustafa je slao centar za socijalni rad kad je moja majka bila NEPOKRETNA! Aneli pružila ruku Durdžićima, ali im neće oprostiti, a Filipu postavilia ULTIMATUM: Ili će me priznati za devojku ili... (VIDEO)

Drugoplasirana superfinalistkinja "Elite 9" u rubrici "Insta rešetka" odgovarala je na najšakljivija pitanja gledalaca, koja su oni postavljali na zvaničnom Instagram profilu portala Pink.rs.

Aneli Ahmić iskreno je govorila o svim temama koje interesuju publiku, pričala je o svojoj ćerki, porodici njenog oca, ali i o Filipu Đukiću, prema kome gaji ljubavne emocije.

Šta osećaš prema Filipu?

- Emociju, emociju ljubavnu, to smo govorili i tamo, nisu nam mnogi verovali. Emocija postoji kao i unutra.

Šta kažeš na to što tvoja mama ne podržava pomirenje sa Durdžićima?

- Ja shvatam svoju majku da je jako ljuta, ali ja sam čovek koji prašta, ja se nisam pomirila, ali sinoć su mi govorile neke rečenice koje su me pogađale. Kad mi se radi o detetu, preemotivna sam, ne mogu suzdržati suze ni reakcije. Nikad neću braniti nikome od njih da vide Noru, da im pošaljem neku njenu sliku.

Zašto se ljutiš na Filipa, a ne na Todićku, ona je htela biti ponovo s njim u Eliti?﻿﻿﻿

Nisam videla, ne zameram Todićki, on mi je najveći krivac. Ne znam da li je bio s njom, nemam dokaz. Načula sam da je bio sa onom Sarom, tako kažu, a ne za Todićku.

Da li ćeš se pomiriti sa Asminom?

- Nikada.

Kako ti i Marko Smiljić?

- Nikako! Desilo se nešto, popričali smo, htela sam malo sabotirati Filipa.

Kad Aneli planira snimiti neki hit, da se mane ćoravog posla, ženo pevaj!

- I to je neko odricanje, treba vreme posvetiti tome, volela bih jako, ali videćemo.

Da li ćeš prestati dozvoljavati da sa tobom emotivno manipulišu?

- Hoću. Danas sam ceo dan razmišljala, nisam dobro psihički, ja sam tri godine svašta trpela i prošla. Znam da je sa mnom lako emotivno manipulisati i da sam tu najtanja. Moram poraditi na sebi, rekla sam da ću sa ozbiljnim psiholozima pričati. Danas sam imala prvi kratak razgovor sa psihologom.

Koliko ti fali Filip?

- Fali mi dosta, volela bih da ga zagrlim, ne može se emocija tako lako ugasiti, ja sam Filipu rekla da može samo da bira, da me prizna za devojku, jedino tako možemo da se vidimo nekad u životu, ne postoji šansa da budemo u kombinaciji. Čuli smo se malopre. Tu smo se malo raspravljali oko nekih stvari. Ali okej, nećemo se posvađati, ja njega gotivim i kao čoveka, imam o njemu najbolje mišljenje. On ima nešto posebno, neko posebno mesto.

Kakav je osećaj ponovo biti blizu porodice Durdžić?

- Ja sam sinoć bila jako emotivna, celu noć sam preplakala. Majka mi je bolesna. Imam podršku porodice, saznala sam neke stvari, jedva sam došla na žurku. To je moja veličina, ja znam da oprostim, znam da dam šansu za razgovor, a neke stvari nikad neću oprostiti. Gledala sam i danas neke bljuvotine, Mustafa što je slao dečiju policiju, centar za socijalni rad, majci mojoj, kad je bila u katastrofalnom stanju, kad je bila nepokretna pre dva meseca.

Autor: R.L.