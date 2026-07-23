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OVO SE NE PROPUŠTA! Večeras u Narod pita stižu Anita i Luka da otkriju sve detalje koji interesuju milionski auditorijum!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić/Pink.rs ||

Ljubavni par iz Elite očekuje prinovu, pa ćemo tako večeras saznati i kako teku pripreme za dolazak naslednice.

Anita Stanojlović, koja je u superfinalu "Elite 9" zauzela treće mesto, i njen dečko Luka Vujović, koji je zauzeo 18. poziciju, večeras dolaze u studio televizije Pink.

Foto: Pink.rs

Voditelj Milan Milošević ugostiće ih u emsiji "Narod pita", gde će Luka i Anita otkriti sve novitete koji su se dogodili otkako više nisu pred kamerama Elite.

Foto: Pink.rs

Da li planiraju da počnu zajednički život, šta su im rekli prijatelji, da li je njihovu ljubav prihvatila porodica, da li su se sreli sa svojim sinovima i šta im oni kažu, kako teku pripreme za dolazak prinove, na sva ova, ali i mnoga druga pitanja odgovoriće Luka i Anita večeras uživo na TV Pink.

Foto: Pink.rs

Zato ne propustite emisiju "Narod pita" koja će kao i uvek pomeriti sve granice.

Autor: R.L.

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