OVO SE NE PROPUŠTA! Večeras u Narod pita stižu Anita i Luka da otkriju sve detalje koji interesuju milionski auditorijum!

Ljubavni par iz Elite očekuje prinovu, pa ćemo tako večeras saznati i kako teku pripreme za dolazak naslednice.

Anita Stanojlović, koja je u superfinalu "Elite 9" zauzela treće mesto, i njen dečko Luka Vujović, koji je zauzeo 18. poziciju, večeras dolaze u studio televizije Pink.

Voditelj Milan Milošević ugostiće ih u emsiji "Narod pita", gde će Luka i Anita otkriti sve novitete koji su se dogodili otkako više nisu pred kamerama Elite.

Da li planiraju da počnu zajednički život, šta su im rekli prijatelji, da li je njihovu ljubav prihvatila porodica, da li su se sreli sa svojim sinovima i šta im oni kažu, kako teku pripreme za dolazak prinove, na sva ova, ali i mnoga druga pitanja odgovoriće Luka i Anita večeras uživo na TV Pink.

Zato ne propustite emisiju "Narod pita" koja će kao i uvek pomeriti sve granice.

Autor: R.L.