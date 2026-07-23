Bivši zadrugar postaje tata! Stiže sin, a on van sebe od sreće: Hvala ti ženo, hvala ti, Bože! (VIDEO)

Nedavno je stao na ludi kamen, a sada je podelio još lepše vesti sa svojim pratiocima.

Bivši učesnik "Zadruge" i fitnes trener Nikola Orozović uskoro će se ostvariti u najvažnijoj ulozi u životu.

Nakon što je nedavno stao na ludi kamen sa svojom izabranicom, koju je istog dana i verio i oženio, sada je podelio još lepše vesti.

On je sa svojim Instagram pratiocima podelio video sa otkrivanja pola bebe i svima razglasio da stiže sin!

- Počinje najteža uloga mog života.. Postajem tata! Srećan sam čovek, hvala ti ženo, hvala ti Bože - poručio je Orozović, a čestitke su počele da se nižu.

Autor: R.L.