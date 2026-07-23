PINK.RS PAPARACO! Janjuš i Vanja se ne odvajaju nakon Elite, evo u kakvom izdanju smo ih uhvatili (VIDEO)

Ljubav cveta!

Marko Janjušević Janjuš i Vanja Živić započeli su svoju ljubavnu priču pred kamerama "Elite 9". Iako mnogi nisu verovali u ovu vezu, ona je opstala, pa su se tako pojavili zajedno na superfinalnoj žurki i potvrdili svoju ljubavnu vezu i van rijalitija.

Mi smo sada Janjuša i Vanju uhvatili u popodnevnoj šetnji Novim Beogradom, a evidentno je da se ovaj ljubavni rijaliti par ne odvaja.

Janjuš je sve vreme gledao u telefon, a Vanja je užurbanim korakom išla pored njega, a za ovu priliku odabrala je široke farmerice i beli top.

Inače, Janjuš je pre izlaska iz rijalitija najavio da prvu noć provodi sa Vanjom, a za Pink.rs je na superfonalnoj žurki otkrio da li je to obećanje i ispunio.

- Naravno da jesam, ja ovde nikad ništa nisam slagao, to što ovi foliranti očekuju da sam ja nešto lagao - rekao je Janjuš, a Vanja se nadovezala:

- Ja ne mislim da je ispunjenje nečega, nego to je jednostavno želja, to je uzajamno i nema šta kome da se dokazuje, niti da se ispunjava, to su spontane stvari koje se dešavaju sa osobom do koje ti je stalo, koju voliš i sa kojom želiš da provedeš noć i dan - rekla je Vanja.

Oni su prokomentarisali i svoje bivše cimere koji su sumnjali u njihovu ljubav.

- Ti koji su to radili neka pogledaju njihove odnose i njihove veze, ne bi mi njih da omalovažavamo - rekao je Janjuš.

- To je nevažno, nikad me to nije zanimalo, tako da neka laju kuje - dodala je Vanja, a košarkaš je potom otkrio i da idu zajedno na letovanje:

- Idemo na Adu Bojanu, samo da vidimo ovo oko emisija što imamo, jedva čekamo Narod pita, da idemo gore, da sedimo na onim staklenim stolicama, planiramo da idemo nas dvoje naravno kad budemo imali slobodno od "Narod pita" - Janjuš

Autor: Pink.rs