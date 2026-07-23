Oglasila se pobednica Elite 9! Stanija objavila snimak iz penthausa u Rumi, oko nje krš i lom: Ako vas zanima šta radi... (FOTO+VIDEO)

Stanija Dobrojević je nakon višemesečne borbe za crnim stolom, odlukom vaših glasova odnela pobedu u Eliti 9, a sada se oglasila na svom instagramu otkrivši šta rad.

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević je nakon nekoliko meseci rešila da uđe u Belu kuću i tom prilikom se suoči sa svojom ljutom rivalkom Aneli Ahmić, bivšim verenikom Asminom Durdžićem, ali i tadašnjom drugaricom Majom Marinković. U mesecima koji su usledili, Stanija je vodila žestoke verbalne okršaje za crnim stolom, iz kojih je, odlukom glasova publike, izašla kao pobednica Elite 9.

Sada, Stanija se oglasila na svom instagram profilu, otkrivši šta trenutno radi, a u pitanju je sređivanje. Ona je, naime, izvadila svu garderobu koju je ponela iz rijalitija i bacila se na pranje veša, što je i usnimila, te se u njenom stanu mogao videti krš i lom od svih stvari koje su bile svuda po penthausu u Rumi.

Nakon toga, ona je usnimila i statuu koju je ponela kao pobednica, a koja je zauzela u njenom domu posebno mesto, a to je na kaminu, gde stoje njene fotografije, uspomene, ali i diploma ekonomskog fakulteta.

Kako je to izgledalo, pogledajte u video snimku na kraju ovog teksta.

"Borila sam se za samu sebe, Taki je kadropaćenik"

Podsetimo, na završnoj žurki Elite 9, Stanija je u intervjuu za Pink.rs žestoko oplela po Maji i Takiju, ali je progovorila i o suzama koje je Mustafa pustio nakon njihovog zagrljaja.

- Bila sam u stanju, kao bager, da pregazim sve. Borila sam se za samu sebe, pojelo me je da slušam uvede na svoj račun, i onda sam rešila da ih gazim sve. Meni moja podrška piše "bravo, kraljice" - rekla je Stanija pa se osvrnula na Maju Marinković:

- Ljudi su bili u pravu za Maju, ja sam napravila plan da mi Asmin bude meta, ali umešali su se svi i Maja i Aneli.

Stanija je potom prokomentarisala i reakciju Mustafe Durdžića nakon njene pobede:

- Mustafa je zbog mene pustio suzu, verujem da im je mnogo teško zbog svega u čemu se nalaze, a ja sam im u sećanju na nešto lepo. - rekla je Stanija pa je otkrila ko je Asmin i prokometarisala čuveni osmeh na vratima kuće odabranih:

- Ne znam, ja ne znam više ko je on i ko je taj čovek. Ovo što ste gledali, to nije čovek sa kojim sa bila - rekla je Stanija pa otkrila da Maju i Takija neće komentarisati.

- To neću komentarisati, to je katastrofa. Taki je kadropaćenik, samo bi da bude bitan, ali ću ga preskočiti. Sprdačina je od čoveka.

Autor: Nikola Žugić