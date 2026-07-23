Nova tura Sitinih lažnih dokaza: Pokušala da obmane ceo svet da je ovaj TikToker izgubljeni sin Asmina Durdžića! (FOTO)

Poznato je već javnosti od ranije da Sita Ahmić često ume da barata lažnim dokazima i svoje ljute rivale optužuje za kojekakve stvari.

Ipak, čini se da je to i ovog puta bio slučaj kada je reč o Asminu Durdžiću i njegovoj porodici. Naime, Aneli Ahmić je sinoć u emisiji ''Narod pita'' pokazala sliku dečka koji nosi naočare i ima loknastu kosu, a za kog inače tvrdi da je to ''ostavljeni sin Asmina Durdžića''.

Obzirom da je ovo pokrenulo veliku lavinu na društvenim mrežama i mnogobrojne spekulacije da to nije baš kao što su Aneli i Sita rekle, fanovi su se odmah bacili na raskrinkavanje i uspeli su da pronađu ko je dečko za kog Sita tvrdi da je Asminov sin.

Fanovi su poslali veštačkog inteligenciju sliku ovog dečka i upitali ga o kome se radi, te su svi već u narednih par minuta znali da zapravo nije reč o sinu Asmina Durdžića.

Naime, veštačka inteligencija tvrdi da je mladić na fotografiji zapravo švajcarski TikTok kreator Elijah Tetilla.

Kako bi smo bili sigurni, mi smo ovo odmah proverili na društvenoj mreži TikTok i zaista se uverili da se radi o dečku koji je popularan na ovoj platformi, te ga prati čak skoro 20.000 ljudi.

Podsećanja radi, Maja Marinković sinoć je došla u ''Narod pita'' sa svojim dečkom Asminom Durdžićem kako bi mu pružila podršku, a ujedno i tokom reklama mogla da isprati šta radi sa Aneli Ahmić. Mi smo usnimili i njihov susret, koji možete pogledati ispod teksta kako je izgledao.

Autor: N.P.