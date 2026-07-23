AKTUELNO

Domaći

Nova tura Sitinih lažnih dokaza: Pokušala da obmane ceo svet da je ovaj TikToker izgubljeni sin Asmina Durdžića! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poznato je već javnosti od ranije da Sita Ahmić često ume da barata lažnim dokazima i svoje ljute rivale optužuje za kojekakve stvari.

Ipak, čini se da je to i ovog puta bio slučaj kada je reč o Asminu Durdžiću i njegovoj porodici. Naime, Aneli Ahmić je sinoć u emisiji ''Narod pita'' pokazala sliku dečka koji nosi naočare i ima loknastu kosu, a za kog inače tvrdi da je to ''ostavljeni sin Asmina Durdžića''.

Obzirom da je ovo pokrenulo veliku lavinu na društvenim mrežama i mnogobrojne spekulacije da to nije baš kao što su Aneli i Sita rekle, fanovi su se odmah bacili na raskrinkavanje i uspeli su da pronađu ko je dečko za kog Sita tvrdi da je Asminov sin.

Foto: TV Pink Printscreen

Fanovi su poslali veštačkog inteligenciju sliku ovog dečka i upitali ga o kome se radi, te su svi već u narednih par minuta znali da zapravo nije reč o sinu Asmina Durdžića.

Foto: Privatna arhiva

Naime, veštačka inteligencija tvrdi da je mladić na fotografiji zapravo švajcarski TikTok kreator Elijah Tetilla.

Foto: Privatna arhiva

Kako bi smo bili sigurni, mi smo ovo odmah proverili na društvenoj mreži TikTok i zaista se uverili da se radi o dečku koji je popularan na ovoj platformi, te ga prati čak skoro 20.000 ljudi.

@elijah.schwiiz

Gits es schwiizer lied was au so tuff isch ? #schweiz #elijahtetillach

♬ Originalton - EraLyrics

Podsećanja radi, Maja Marinković sinoć je došla u ''Narod pita'' sa svojim dečkom Asminom Durdžićem kako bi mu pružila podršku, a ujedno i tokom reklama mogla da isprati šta radi sa Aneli Ahmić. Mi smo usnimili i njihov susret, koji možete pogledati ispod teksta kako je izgledao.

Autor: N.P.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

'BILA SAM U POLICIJI, OVO JE TEŠKO KAZNENO DELO!' Sita će strpati Asmina Durdžića u ZATVOR zbog eksplicitnog snimka, pa RAZVEZALA jezik!

Domaći

'STANIJI SE SPREMAJU TUŽBE, ODGOVARAĆE ZA SVE GNUSNE LAŽI!' Sita Ahmić za Pink.rs iznela razlog susreta s Aneli, pa žestoko demantovala najnovije optu

Domaći

ŠOK! Sita objavila prepiske sa Asminom - UCENJIVAO je sve vreme, čak hteo i da SLAŽE da je celu priču ISPLANIRAO SA ANELI?! CRNO NA BELO! (FOTO)

Domaći

Zasevali gromovi: Sita žestoko oplela po Staniji nakon sinoćnjeg suočavanja, pa je optužila da je lagala, a onda prozvala i bivšeg zeta! (FOTO)

Domaći

HITNA REAKCIJA NAKON SITINIH KLEVETA! Neriova nevenčana supruga Hana se ponovo testirala na narkotike, evo rezultata

Domaći

Sita Ahmić otkrila da je protiv Ene i Maje podneto brdo tužbi, pa progovorila o Anelinoj i Lukinoj ljubavi, a onda javno ZAPRETILA: Evo kome se crno p