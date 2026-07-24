Luku obradovali fanovi! Stigli pokloni za Vujovića, gledateljka osudila Daču (VIDEO)

Fanovi Luke Vujovića su ga obradovali poklonima, nakon čega je gledateljka koja se uključila u program osudila Daču Virijevića!

Voditelj Milan Milošević poželeo je dobro veče narednoj gledateljki, nakon što su stigli pokloni za Luku Vujovića.

- Jeste, Biljana se rodila za rijaliti. Dobro, može i Anita u rijaliti kada se porodi. Čekaš drugo dete, da li stvarno misliš, evo sada najiskrenije, neko tvoje ponašanje u startu sa Anitom i čovek tvojih godina i sa tvojim iskustvom, da li misliš da ljudi kada kažu da je inat kada kažu za sve što si uradio za veoma kratak period, imaju pravo - rekla je gledateljka.

- I u osmici su mi govorili da sam ušao iz inata, da sa ocem igram rijaliti, da ću se pomiriti sa Sandrom, demantovao sam, tako i sada, na meni je da vremenom dokažem. Ljubav je enigma i ljubav nema rešenje, ne postoji tačna definicija za ljubav - rekao je Luka.

- Da ti dam jedan savet, kao žensko i kao majka, prestani da pričaš: "trudna je, trudna je", jer praviš od nje kao da je invalid, žene rade do devetog meseca, pred porođaj, zdrava je i prava je. Reči koje izgovaraš i koje si izgovorio Mileni Kačavendi, ti sam znaš koje posledice po tebe mogu da nose - rekla je gledateljka.

- Sve će biti na sudu, ko je sedeo, snimci, ko je bio u sobama - rekao je Luka.

Milan je poželeo dobro veče narednom gledaocu.

- Ovde Biljana kraj telefona, ovo kao da je crni sto. Taj Dača trača može da trača sa Bebicom i Teodorom, na šta liči ovo napadanje Luke, ovo je bezobrazluk. Dača je toliko zao, toliko je pogan, celu Elitu je napadao Anitu i Luku - rekla je gledateljka.

- Sram da vas bude, imate sto godina, mlađi sam od vas 80 godina - rekao je Dača.

- Mogu Luki da se obratim. Ja sam navijala za tebe i Anitu, vi ste jedan od najlepših parova koji je bio u Eliti i ja ti mogu Luka reći, kada su bile uspomene, ti supruga i sin, ne zna se koji je lepši - rekla je gledateljka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić