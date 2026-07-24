Goreće studio! Maja i Asmin večeras zajedno u Narod pita odgovaraju na vaša pitanja!

Večerašnje izdanje emisije "Elita - Narod pita", koje je na programu od 23 časa na TV Pink, doneće susret o kojem će se dugo pričati. U studio stižu Maja Marinković i Asmin Durdžić, jedan od najkontroverznijih parova koji je obeležio završnicu "Elite".

Biće to njihovo prvo zajedničko televizijsko gostovanje nakon izlaska iz rijalitija, a nema sumnje da će se suočiti sa brojnim pitanjima i odgovoriti na sve što intrigira javnost.

Da li su uspeli da prevaziđu brojne nesuglasice koje su obeležile njihov odnos? U kakvoj su danas emotivnoj vezi? Kako funkcionišu daleko od kamera i da li su uspeli da pronađu zajednički jezik sa porodicama, koje od samog početka nisu krile protivljenje njihovoj ljubavi i na sve načine pokušavaju da ih razdvoje?

Na ova, ali i mnoga druga pitanja, Maja i Asmin odgovoriće večeras pred kamerama TV Pink.

Ukoliko i vi želite da budete deo emisije i direktno postavite pitanje Maji i Asminu, možete se uključiti uživo pozivom na broj telefona 0677/300-300.

Ne propustite emisiju "Elita – Narod pita", večeras od 23 časa, samo na TV Pink. Voditelj emisije je Ana Radulović.

Autor: D. T.