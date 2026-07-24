Ljubav Vanje i Janjuša opstala posle Elite! Ne razdvajaju se, šetaju i drže se za ruke: Svi komentarišu romantičnu objavu bivšeg košarkaša (FOTO)

Marko Janjušević Janjuš očigledno uživa u svakom trenutku nakon izlaska iz "Elite", a da njegova romansa sa Vanjom Živić iz dana u dan postaje sve ozbiljnija, svedoči i njegova najnovija objava na društvenim mrežama.

Naime, Janjuš je na svom Instagram profilu podelio fotografiju iz jednog tržnog centra, na kojoj on i Vanja šetaju držeći se za ruke. Iako su okrenuti leđima kameri, nežan gest bio je dovoljan da pokrene lavinu komentara njihovih pratilaca.

Par je delovao potpuno opušteno i zaljubljeno. Janjuš je za ovu priliku odabrao ležernu kombinaciju - belu majicu sa upečatljivim printom, šorts i patike, dok je Vanja zablistala u letnjem izdanju, sa belim topom, širokim farmerkama i efektnom pink torbicom koja je upotpunila stajling.

Njihova ljubavna priča započela je pred kamerama "Elite", a po svemu sudeći, emocije nisu ostale iza zidina rijalitija. Naprotiv, Janjuš i Vanja danas koriste svaki slobodan trenutak da budu zajedno, a zajedničkim fotografijama jasno stavljaju do znanja da uživaju u vezi i daleko od kamera, uprkos tome što su prirodu njihovog odnosa, kao i opstanak posle rijalitija, mnogi dovodili u pitanje, iako im je emotivna veza bila jedna od najskladnijih još tokom boravka u Beloj kući.

Da ljubav između njih cveta, fanovi zaključuju iz svake nove objave, a mnogi u komentarima poručuju da nikada nisu videli Janjuša srećnijeg i opuštenijeg nego otkako je započeo vezu sa Vanjom.

Sumnjali u njihovu ljubav

Podsetimo, Janjuš se po izlasku iz "Elite" oglasio i prokomentarisao sve one cimere iz rijalitija koji su negativno komentarisali njegovu vezu sa Vanjom Živić.

- Ti koji su to radili neka pogledaju njihove odnose i njihove veze, ne bi mi njih da omalovažavamo - rekao je Janjuš.

- To je nevažno, nikad me to nije zanimalo, tako da neka laju kuje - dodala je Vanja, a košarkaš je potom otkrio i da idu zajedno na letovanje:

- Idemo na Adu Bojanu, samo da vidimo ovo oko emisija što imamo, jedva čekamo "Narod pita", da idemo gore, da sedimo na onim staklenim stolicama, planiramo da idemo nas dvoje naravno kad budemo imali slobodno od "Narod pita" - dodao je on.

Kačavenda: Posle Srđana ću teško naći gospodina

Milena Kačavenda dan nakon izlaska iz rijalitija priznala je šta joj je sin rekao nakon što smo mesecima pratili dramu između nje i Janjuša, za koje se saznalo da su pre "Elite 9" imali intimne odnose, o kojima se mnogo govorilo tokom rijalitija.

- Meni je sin samo rekao da ću teško posle mog bivšeg supruga, a njegovog oca, naći nekog gospodina - rekla je Milena Kačavenda, a potom prokomentarisala bivšu drugaricu Vanju Živić, koja uživa u emotivnoj vezi sa bivšim košarkašem.

- Rekla je da će novac da mi da u emisiji ''Narod pita''. Ja joj novac nisam dala u emisiji, ali dobro. Ako tako hoće. Ne znam što sam ja nju izdala, pre bih rekla da je ona mene, ali dobro. Drago mi je da je zdravstveno ona dobro - rekla je Milena.

Autor: D .T.