Pomirili se Anđela i Gastoz?! Pogledajte snimak koji je zapalio mreže: Fanovi kopaju dokaze i uveliko slave (VIDEO)

Odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza već mesecima intrigira javnost, a nakon brojnih raskida i pomirenja, na društvenim mrežama ponovo su se pojavile spekulacije da su bivši partneri obnovili romansu. Naime, internetom kruži snimak sa nastupa Tozle, jednog od Gastozovih najbližih prijatelja, na kojem se vidi kako Gastoz u opuštenoj atmosferi nežno mazi kosu devojke koja sedi pored njega. Ipak, njeno lice nije prikazano, što je dodatno podgrejalo radoznalost korisnika društvenih mreža.

Zbog boje i dužine kose, mnogi su odmah posumnjali da je reč upravo o Anđeli Đuričić, a ubrzo su krenule i detaljne "istrage" njihovih fanova.

Kako se može pročitati na Instagramu i drugim društvenim mrežama, brojni pratioci uočili su na barskom stolu, ispred "misteriozne" devojke, prepoznatljivu braon žensku torbicu za koju veruju da pripada Anđeli. Fanovi su čak pronašli i njene ranije fotografije na kojima pozira upravo sa istom torbom, pa su taj detalj označili kao "dokaz" da je ona bila u Gastozovom društvu.

To je bilo dovoljno da se ponovo pokrenu priče o njihovom navodnom pomirenju, a komentari su se nizali munjevitom brzinom. Dok jedni tvrde da su Anđela i Gastoz svojoj ljubavi dali još jednu šansu, drugi smatraju da je u pitanju samo nagađanje, budući da se lice devojke na snimku uopšte ne vidi.

Za sada se ni Anđela ni Gastoz nisu oglašavali ovim povodom, pa ostaje da se vidi da li će potvrditi ili demantovati navode koji kruže društvenim mrežama.

Anđela: Ne mislim da ću se pomiriti sa Gastozom

Podsetimo, Anđela je pre samo nekoliko dana o odnosu sa Marinkovićem otvorila dušu Joci Novinaru u "Rijaliti rešetanju".

- Što se Nenada tiče, mi nismo zajedno već neko vreme i tako je trebalo da bude. To ne znači da smo mi sada neprijatelji. To je jedan zaista lep period mog života, ne bi toliko trajalo, da nije valjalo - priznala je ona, a potom otkrila da li postoji šansa da dođe do pomirenja.

- Ne mislim. Znam da mi niko ne veruje kad to kažem, ali zaista ne mislim da će doći do pomirenja. Svaki put je bilo ''nikad'', pa se ponovo desilo. Ne razmišljam u tom smeru, treniram, putujem i uživam, zaista ne mislim o tome. Nas dvoje nismo sada u svađi, rastali smo se u korektnim odnosima, to je istina.

Autor: D. T.