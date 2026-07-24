Glumi bunt i odanost, ali je prazan! Mustafa razočaran sinom Asminom: Zbog Maje je okrenuo leđa porodici, gleda nas kao protivnike!

Bivši učesnik "Elite" Asmin Durdžić po izlasku iz rijalitija zaratio je sa svojim roditeljima, budući da oni ne podržavaju njegovu emotivnu vezu sa Majom Marinković, koja ih je u više navrata pred mililionima gledalaca Pinka najstrašnije izvređala. Mevlida i Mustafa žele da sina po svaku cenu odvoje od Marinkovićeve dok se, kako su ranije izjavljivali, ne dogodi "ono najgore", a sada su u jednom intervjuu priznali da su sina blokirali.-

Nisu krili koliko su razočarani što Asmin po izlasku iz rijalitija nije proveo više vremena sa njima, koji su zbog njega na nedelju dana došli u Beograd, već sa Majom, a sada je Mustafa u statusu na Fejsbuku objasnio kako se oseća zbog svega što se dešava.

Zabrinjava ga to što je ustanovio da njegov naslednik uvek ima isti model ponašanja kada se zaljubi u neku ženu, te da ide "glavom kroz zid".

- Asmin kroz godine pokazuje isti obrazac ponašanja: svaka nova veza postaje za njega apsolutni centar sveta, dok porodica i najbliži automatski postaju protivnici čim se pojavi konflikt. Nekada je to bila Stanija, pa Aneli, pa neka treća, a danas je Maja - napisao je Mustafa, pa nastavio:

- U svakoj od tih priča on je bio spreman da se posvađa sa roditeljima, da okrene leđa onima koji su mu najbliži i da se ponaša kao da je ta trenutna ljubav važnija od svega. Problem je što se taj obrazac stalno ponavlja: kada veza pukne, ostaje gorčina, a porodica mora da nosi posledice njegovih izbora. Umesto da uči iz iskustva, on ponovo ide istim putem, negira ono što je ranije osećao i time sam sebe stavlja u loše svetlo. Ljubav koja je nekada bila „kao Bog“ danas se poriče, a nova se uzdiže do istog nivoa. Porodica je kroz sve to ostala dosledna, pokazala je ko je, šta znači podrška i stabilnost. Asmin, nažalost, pokazuje ono što nije: glumi bunt, glumi odanost, glumi snagu, ali na kraju ostaje praznina. Zato se i danas, kao i mnogo puta ranije, ponavlja ista priča: zbog Maje okreće leđa onima koji su mu najviše dali - zaključio je Mustafa na Fesjbuku.

Asmin ljut na roditelje

Podsetimo, Durdžić je ostao zatečen kada je video da su njegovi roditelji na završnoj žurki posle "Elite" grlili više snaje Aneli Ahmić i pobednicu Staniju Dobrojević.

- Sramota me je je da se moji roditelji grle sa mojim bivšim devojkama koje su najstrašnije reči javno za mene izgovorile, a i za moju celu porodicu! - napisao je Asmin na svom storiju na Instagramu.

Autor: D. T.