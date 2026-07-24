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Glumi bunt i odanost, ali je prazan! Mustafa razočaran sinom Asminom: Zbog Maje je okrenuo leđa porodici, gleda nas kao protivnike!

Izvor: pink.rs, Foto: Facebook.com ||

Bivši učesnik "Elite" Asmin Durdžić po izlasku iz rijalitija zaratio je sa svojim roditeljima, budući da oni ne podržavaju njegovu emotivnu vezu sa Majom Marinković, koja ih je u više navrata pred mililionima gledalaca Pinka najstrašnije izvređala. Mevlida i Mustafa žele da sina po svaku cenu odvoje od Marinkovićeve dok se, kako su ranije izjavljivali, ne dogodi "ono najgore", a sada su u jednom intervjuu priznali da su sina blokirali.-

Nisu krili koliko su razočarani što Asmin po izlasku iz rijalitija nije proveo više vremena sa njima, koji su zbog njega na nedelju dana došli u Beograd, već sa Majom, a sada je Mustafa u statusu na Fejsbuku objasnio kako se oseća zbog svega što se dešava.

Foto: TV Pink Printscreen, E-Stock/Rajko Ristić

Zabrinjava ga to što je ustanovio da njegov naslednik uvek ima isti model ponašanja kada se zaljubi u neku ženu, te da ide "glavom kroz zid".

- Asmin kroz godine pokazuje isti obrazac ponašanja: svaka nova veza postaje za njega apsolutni centar sveta, dok porodica i najbliži automatski postaju protivnici čim se pojavi konflikt. Nekada je to bila Stanija, pa Aneli, pa neka treća, a danas je Maja - napisao je Mustafa, pa nastavio: 

Foto: Pink.rs

-  U svakoj od tih priča on je bio spreman da se posvađa sa roditeljima, da okrene leđa onima koji su mu najbliži i da se ponaša kao da je ta trenutna ljubav važnija od svega. Problem je što se taj obrazac stalno ponavlja: kada veza pukne, ostaje gorčina, a porodica mora da nosi posledice njegovih izbora. Umesto da uči iz iskustva, on ponovo ide istim putem, negira ono što je ranije osećao i time sam sebe stavlja u loše svetlo. Ljubav koja je nekada bila „kao Bog“ danas se poriče, a nova se uzdiže do istog nivoa. Porodica je kroz sve to ostala dosledna, pokazala je ko je, šta znači podrška i stabilnost. Asmin, nažalost, pokazuje ono što nije: glumi bunt, glumi odanost, glumi snagu, ali na kraju ostaje praznina. Zato se i danas, kao i mnogo puta ranije, ponavlja ista priča: zbog Maje okreće leđa onima koji su mu najviše dali - zaključio je Mustafa na Fesjbuku.

Foto: Pink.rs

Asmin ljut na roditelje

Podsetimo, Durdžić je ostao zatečen kada je video da su njegovi roditelji na završnoj žurki posle "Elite" grlili više snaje Aneli Ahmić i pobednicu Staniju Dobrojević.

- Sramota me je je da se moji roditelji grle sa mojim bivšim devojkama koje su najstrašnije reči javno za mene izgovorile, a i za moju celu porodicu! - napisao je Asmin na svom storiju na Instagramu.

Autor: D. T.

#ANELI AHMIĆ

#Asmin Durdžić

#Maja Marinković

#Mustafa Durdžić

#Stanija Dobrojević

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